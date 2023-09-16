Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230916/varenye-polza-vrach-rekomendatsiya-39031548.html
Какое варенье самое полезное — врач
Какое варенье самое полезное — врач
Сезон закруток и заготовок в самом разгаре, но делая запасы на зиму, нужно помнить, что в варенье-"пятиминутке" сохраняется масса полезных веществ.
2023-09-16T22:03+0500
2023-09-16T22:03+0500
это интересно
еда
питание
варенье
мнение эксперта
витамины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/16/26449905_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_938da34c0a7024ce881f87a302be6943.jpg
Домашнее варенье полезнее магазинного, особенно если речь идет о "пятиминутке", рассказала диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.По ее словам, варенье фабричного производства долго хранится, но этот плюс уравновешивается минусом, который внешне незаметен.Также она рассказала, что помимо витаминов, в домашнем варенье по сравнению с магазинным лучше сохраняются и другие полезные вещества.Вместе с тем, она напомнила, что хранить такие заготовки лучше в холодильнике, а также о важности умеренного потребления варенья людям из групп риска из-за сахара в его составе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/16/26449905_382:0:3838:2592_1920x0_80_0_0_b4b12d72deb1b633a276d56dacda79fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еда питание варенье мнение эксперта витамины
еда питание варенье мнение эксперта витамины

Какое варенье самое полезное — врач

22:03 16.09.2023
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяКлубничное варенье с мятой
Клубничное варенье с мятой - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Людмила Янковская
Подписаться на
НовостиTelegram
Сезон закруток и заготовок в самом разгаре, но делая запасы на зиму, нужно помнить, что в варенье-"пятиминутке" сохраняется масса полезных веществ.
Домашнее варенье полезнее магазинного, особенно если речь идет о "пятиминутке", рассказала диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяВаренье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит
Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2023
Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит
© Sputnik / Людмила Янковская
По ее словам, варенье фабричного производства долго хранится, но этот плюс уравновешивается минусом, который внешне незаметен.
"К сожалению, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей. Однако сильная термическая обработка "убивает" все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом", – объяснила специалист.
Также она рассказала, что помимо витаминов, в домашнем варенье по сравнению с магазинным лучше сохраняются и другие полезные вещества.
© Sputnik / Перейти в фотобанкМандариновое варенье в банках
Мандариновое варенье в банках - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2023
Мандариновое варенье в банках
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк

"Сейчас люди делают варенье-"пятиминутку". В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное", – заключила Бережная.

© © Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOVПриготовление варенья
Приготовление варенья - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2023
Приготовление варенья
© © Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOV
Вместе с тем, она напомнила, что хранить такие заготовки лучше в холодильнике, а также о важности умеренного потребления варенья людям из групп риска из-за сахара в его составе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0