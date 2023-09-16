Какое варенье самое полезное — врач
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяКлубничное варенье с мятой
© Sputnik / Людмила Янковская
Сезон закруток и заготовок в самом разгаре, но делая запасы на зиму, нужно помнить, что в варенье-"пятиминутке" сохраняется масса полезных веществ.
Домашнее варенье полезнее магазинного, особенно если речь идет о "пятиминутке", рассказала диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяВаренье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит
Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит
© Sputnik / Людмила Янковская
По ее словам, варенье фабричного производства долго хранится, но этот плюс уравновешивается минусом, который внешне незаметен.
"К сожалению, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей. Однако сильная термическая обработка "убивает" все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом", – объяснила специалист.
Также она рассказала, что помимо витаминов, в домашнем варенье по сравнению с магазинным лучше сохраняются и другие полезные вещества.
Мандариновое варенье в банках
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"Сейчас люди делают варенье-"пятиминутку". В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное", – заключила Бережная.
© © Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOVПриготовление варенья
Приготовление варенья
© © Фото : Pexels/ROMAN ODINTSOV
Вместе с тем, она напомнила, что хранить такие заготовки лучше в холодильнике, а также о важности умеренного потребления варенья людям из групп риска из-за сахара в его составе.