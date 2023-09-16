https://uz.sputniknews.ru/20230916/varenye-polza-vrach-rekomendatsiya-39031548.html

Какое варенье самое полезное — врач

Какое варенье самое полезное — врач

Сезон закруток и заготовок в самом разгаре, но делая запасы на зиму, нужно помнить, что в варенье-"пятиминутке" сохраняется масса полезных веществ.

2023-09-16T22:03+0500

2023-09-16T22:03+0500

2023-09-16T22:03+0500

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Домашнее варенье полезнее магазинного, особенно если речь идет о "пятиминутке", рассказала диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.По ее словам, варенье фабричного производства долго хранится, но этот плюс уравновешивается минусом, который внешне незаметен.Также она рассказала, что помимо витаминов, в домашнем варенье по сравнению с магазинным лучше сохраняются и другие полезные вещества.Вместе с тем, она напомнила, что хранить такие заготовки лучше в холодильнике, а также о важности умеренного потребления варенья людям из групп риска из-за сахара в его составе.

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