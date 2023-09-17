Какие ошибки при мойке машины портят покрытие — автоэксперт
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Автомобиль нужно мыть в тени, чистой губкой и специальным шампунем.
На первый взгляд, мойка автомобиля – достаточно простая процедура. Однако, если вы решили сделать это самостоятельно, нужно соблюдать определенные правила, рассказал радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин.
"Главное, чего не надо делать, – это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете ее быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут, особенно если это повторяется с какой-то периодичностью. Поэтому лучше мыть автомобиль в тени или под крышей – в любом разрешенном месте", – объяснил он
По его словам, не стоит мыть автомобиль составами, предназначенными для других целей.
"Я знаю людей, которые моют автомобили средствами для мытья посуды, утверждая, что раз со сковородки хорошо смывается жир, то и с машины смоется. Химический состав моющих средств схожий, но добавки предназначены для разных вещей. Автомобильный кузов все-таки не сковородка, и жир от пригоревшей колбасы там вряд ли можно увидеть. В критических ситуациях, когда ваш автомобиль сильно загрязнен, и вы готовы его мыть самостоятельно, можно использовать средство для мытья посуды. Но не зря химическая промышленность выпускает специальные составы для мытья автомобилей", – отметил Ракитин.
Также эксперт рассказал о еще одной частой ошибке – многократном использовании губок и тряпок для мытья машины.
"Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали ее для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, елочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль. С первого или второго раза это будет незаметно, но, если губка или тряпка достаточно старая, а ее структура уже нарушена, внутри грязи будет не меньше, чем было на вашем автомобиле", — указал специалист.
В заключение он рекомендовал как можно скорее смывать с кузова продукты жизнедеятельности птиц, так как эти белые пятна содержат кислоты, которые могут испортить лакокрасочное покрытие авто.