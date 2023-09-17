Какие ошибки при мойке машины портят покрытие — автоэксперт

"Главное, чего не надо делать, – это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете ее быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут, особенно если это повторяется с какой-то периодичностью. Поэтому лучше мыть автомобиль в тени или под крышей – в любом разрешенном месте", – объяснил он