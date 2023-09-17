https://uz.sputniknews.ru/20230917/djuraev-nurudinov-medali-chm-39041805.html

Тяжелоатлеты Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали медали на ЧМ

Тяжелоатлеты Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали медали на ЧМ

Узбекские атлеты получили золотые, серебряные и бронзовую медали на состязаниях в Эр-Рияде.

2023-09-17T11:43+0500

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узбекистан

спорт

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Тяжелоатлеты из Узбекистана Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали награды на Чемпионате мира, завершившемся сегодня в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Джураев показал результат 189 кг в рывке, 227 кг в толчке и 415 кг по сумме двоеборья, завоевал 2 золотые и 1 серебряную медали и стал лидером состязаний.Нурудинов занял четвертое место в рывке, подняв 180 кг в рывке. В толчке он взял 226 кг и завоевал золотую медаль, а по сумме двух упражнений показал результат 407 кг и он удостоился серебряной награды.

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