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Тяжелоатлеты Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали медали на ЧМ
Тяжелоатлеты Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали медали на ЧМ
Узбекские атлеты получили золотые, серебряные и бронзовую медали на состязаниях в Эр-Рияде.
2023-09-17T11:43+0500
2023-09-17T11:43+0500
2023-09-17T12:13+0500
узбекистан
спорт
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Тяжелоатлеты из Узбекистана Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали награды на Чемпионате мира, завершившемся сегодня в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Джураев показал результат 189 кг в рывке, 227 кг в толчке и 415 кг по сумме двоеборья, завоевал 2 золотые и 1 серебряную медали и стал лидером состязаний.Нурудинов занял четвертое место в рывке, подняв 180 кг в рывке. В толчке он взял 226 кг и завоевал золотую медаль, а по сумме двух упражнений показал результат 407 кг и он удостоился серебряной награды.
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узбекистан спорт тяжелая атлетика руслан нурудинов акбар джураев золотая серебряная бронзовая медаль чемпионат мира эр-рияд
узбекистан спорт тяжелая атлетика руслан нурудинов акбар джураев золотая серебряная бронзовая медаль чемпионат мира эр-рияд
Тяжелоатлеты Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали медали на ЧМ
11:43 17.09.2023 (обновлено: 12:13 17.09.2023)
Узбекские атлеты получили золотые, серебряные и бронзовую медали на состязаниях в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Тяжелоатлеты из Узбекистана Акбар Джураев и Руслан Нурудинов завоевали награды на Чемпионате мира, завершившемся сегодня в Эр-Рияде, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Джураев показал результат 189 кг в рывке, 227 кг в толчке и 415 кг по сумме двоеборья, завоевал 2 золотые и 1 серебряную медали и стал лидером состязаний.
Нурудинов занял четвертое место в рывке, подняв 180 кг в рывке. В толчке он взял 226 кг и завоевал золотую медаль, а по сумме двух упражнений показал результат 407 кг и он удостоился серебряной награды.