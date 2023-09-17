https://uz.sputniknews.ru/20230917/kim-chen-yn-podarki-39043540.html

Ким Чен Ын передал подарок ТОФ и получил подарки от Шойгу

Ким Чен Ын передал подарок ТОФ и получил подарки от Шойгу

Лидер КНДР посетил Приморье, где получил подарки от министра обороны РФ, командующего дальней авиацией и губернатора региона. 17.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-17T13:23+0500

2023-09-17T13:23+0500

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россия

северная корея

ким чен ын

визит

подарки

сергей шойгу

флот

военно-морской флот

приморье

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Завершился визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Напоследок он побывал в Приморье, где передал подарок Тихоокеанскому флоту, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В ответ он получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.Что именно подарил и получил Ким Чен Ын не уточняется.В Приморье он посетил военный аэродром Кневичи, поднялся на фрегат "Маршал Шапошников" и высоко оценил боевой дух и героизм Тихоокеанского флота РФ.Губернатор края Олег Кожемяко при осмотре продукции, созданной в Приморском крае для нужд СВО, подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления, сообщил журналистам глава приморского министерства ГО и ЧС Александр Златкин.Личный поезд главы Северной Кореи отбыл на родину, сообщает агентство.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Также северокорейскому лидеру представили ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

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россия, северная корея, ким чен ын, визит, подарки, сергей шойгу, флот, военно-морской флот, приморье