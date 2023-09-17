https://uz.sputniknews.ru/20230917/lavrov-ssha-ukraina-voyna-protiv-rossii-39045237.html

Лавров: США, управляя войной на Украине, воюют против России

Лавров: США, управляя войной на Украине, воюют против России

Украину долгие годы готовили к войне с РФ, чтобы вести борьбу ее руками и телами, сказал дипломат.

2023-09-17T18:54+0500

2023-09-17T18:54+0500

2023-09-17T18:54+0500

россия

сергей лавров

сша

украина

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ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Соединенные Штаты управляют войной на Украине, что бы они ни говорили, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Как отметил дипломат, США поставляют ВСУ оружие, боеприпасы, разведданные, тем самым ведут войну против России."Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал он.Он высказал мнение, что заявлениями о поставке снарядов с обедненным ураном Вашингтон "готовит общественность".

россия

украина

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