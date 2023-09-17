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Понизится ли температура — прогноз погоды в Ташкенте на 17 сентября
Понизится ли температура — прогноз погоды в Ташкенте на 17 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в последний день выходных.
2023-09-17T05:07+0500
2023-09-17T05:07+0500
2023-09-17T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью — 15-17 градусов тепла, днем +27-29.
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Понизится ли температура — прогноз погоды в Ташкенте на 17 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в последний день выходных.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью — 15-17 градусов тепла, днем +27-29.