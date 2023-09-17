https://uz.sputniknews.ru/20230917/pogoda-tashkent-17-sentyabr-2023-39027290.html

Понизится ли температура — прогноз погоды в Ташкенте на 17 сентября

Понизится ли температура — прогноз погоды в Ташкенте на 17 сентября

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в последний день выходных.

2023-09-17T05:07+0500

2023-09-17T05:07+0500

2023-09-17T05:07+0500

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью — 15-17 градусов тепла, днем +27-29.

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