В каких регионах прольется дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 18 сентября
14:33 17.09.2023 (обновлено: 14:34 17.09.2023)
По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник будет сухая и солнечная погода.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане и в горных районах может пройти небольшой дождь и гроза, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 15-20, днем 27-32 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.