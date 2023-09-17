https://uz.sputniknews.ru/20230917/prognoz-pogody-uzbekistan-18-sentyabrya-39043098.html

В каких регионах прольется дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 18 сентября

В каких регионах прольется дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 18 сентября

По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник будет сухая и солнечная погода.

2023-09-17T14:33+0500

2023-09-17T14:33+0500

2023-09-17T14:34+0500

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погода в узбекистане

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прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане и в горных районах может пройти небольшой дождь и гроза, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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