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https://uz.sputniknews.ru/20230917/prognoz-pogody-uzbekistan-18-sentyabrya-39043098.html
В каких регионах прольется дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 18 сентября
В каких регионах прольется дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 18 сентября
По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник будет сухая и солнечная погода.
2023-09-17T14:33+0500
2023-09-17T14:34+0500
узбекистан
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прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане и в горных районах может пройти небольшой дождь и гроза, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет дождь без осадков температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет дождь без осадков температура воздуха

В каких регионах прольется дождь: прогноз погоды по Узбекистану на 18 сентября

14:33 17.09.2023 (обновлено: 14:34 17.09.2023)
© unsplash.com/AXP PhotographyМечеть Калян, Бухара Узбекистан
Мечеть Калян, Бухара Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2023
© unsplash.com/AXP Photography
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По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник будет сухая и солнечная погода.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане и в горных районах может пройти небольшой дождь и гроза, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 15-20, днем 27-32 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.
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