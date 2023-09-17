Самарканд тогда и сейчас — 26 поразительных архивных и современных фото

Двухкупольный мавзолей над могилой астронома Кази-Заде-Руми работавшего в обсерватории Улугбека. (1958 г.). К этому моменту памятник архитектуры был отреставрирован, восстановлена роспись куполов и стен мавзолея.
Двухкупольный мавзолей над могилой астронома Кази-Заде-Руми работавшего в обсерватории Улугбека. (1958 г.). К этому моменту памятник архитектуры был отреставрирован, восстановлена роспись куполов и стен мавзолея.
В 2005-2006 годах в мавзолее провели еще одну масштабную реставрацию, пристроили по бокам мавзолея новые порталы.
В 2005-2006 годах в мавзолее провели еще одну масштабную реставрацию, пристроили по бокам мавзолея новые порталы.
Архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда, расположенный на юго-восточном склоне древнего городища Афросиаб является архитектурной жемчужиной Средней Азии (1969 г.)
Архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда, расположенный на юго-восточном склоне древнего городища Афросиаб является архитектурной жемчужиной Средней Азии (1969 г.)
Мавзолей Кази-Заде Руми входит в архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда (1969 г).
Мавзолей Кази-Заде Руми входит в архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда (1969 г).
Вход в мавзолей после масштабной реставрации 2005-2006 годов.
Вход в мавзолей после масштабной реставрации 2005-2006 годов.
Лестница паломников на территории Мемориально-архитектурного комплекса Шахи-Зинда (1969 г.)
Лестница паломников на территории Мемориально-архитектурного комплекса Шахи-Зинда (1969 г.)
В лестнице 40 ступеней. Она олицетворяет путь покаяния и молитв. По легенде, если сосчитать ступени на подъеме и спуске и число совпадет, человек считается очищенным от грехов.
В лестнице 40 ступеней. Она олицетворяет путь покаяния и молитв. По легенде, если сосчитать ступени на подъеме и спуске и число совпадет, человек считается очищенным от грехов.
Мечеть Биби-Ханым была сильно повреждена и до реставрации прошлого века представляла собой руины (1966 г.).
Мечеть Биби-Ханым была сильно повреждена и до реставрации прошлого века представляла собой руины (1966 г.).
Сейчас это главная соборная мечеть Самарканда.
Сейчас это главная соборная мечеть Самарканда.
Сохранившиеся остатки арабской вязи в мозаичной росписи мечети Биби-Ханым (1973 г.).
Сохранившиеся остатки арабской вязи в мозаичной росписи мечети Биби-Ханым (1973 г.).
По небольшим сохранившимся фрагментам реставраторам удалось восстановить великолепную роспись мечети.
По небольшим сохранившимся фрагментам реставраторам удалось восстановить великолепную роспись мечети.
Начало реставрационных работ древней мечети Биби-Ханым (1979 г.).
Начало реставрационных работ древней мечети Биби-Ханым (1979 г.).
Мечеть практически отстроили заново.
Мечеть практически отстроили заново.
Многие старинные памятники самарканда долгое время были в состоянии руин (1967 г.).
Многие старинные памятники самарканда долгое время были в состоянии руин (1967 г.).
Восстановленная соборная мечеть Биби-Ханум.
Зданиям на площади Регистан повезло больше - время не так сильно отразилось на их облике. Вход в медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде (1973 г.).
Зданиям на площади Регистан повезло больше - время не так сильно отразилось на их облике. Вход в медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде (1973 г.).
Отреставрированные здания с современной подсветкой выглядят впечатляюще.
Отреставрированные здания с современной подсветкой выглядят впечатляюще.
Соборная мечеть и медресе Тилля-Кари на площади Регистан в городе Самарканде. XVII век. (1958 г.).
Соборная мечеть и медресе Тилля-Кари на площади Регистан в городе Самарканде. XVII век. (1958 г.).
Реставраторы восстановили мозаичную роспись и голубые купола мечети.
Реставраторы восстановили мозаичную роспись и голубые купола мечети.
Медресе Шердор на площади Регистан (1967 г.).
Медресе Шердор на площади Регистан (1967 г.).
Изображения знаменитых солнечных львов на портале медресе Шердор можно увидеть на денежных банкнотах.
Изображения знаменитых солнечных львов на портале медресе Шердор можно увидеть на денежных банкнотах.
Медресе Шердор почти не пострадало от времени, включая внутренний двор и строения (1969 г.).
Медресе Шердор почти не пострадало от времени, включая внутренний двор и строения (1969 г.).
Сейчас медресе предстает во всем своем великолепии.
Сейчас медресе предстает во всем своем великолепии.
Одно из центральных исторических зданий Самарканда - Мавзолей Гур-Эмир, фамильная усыпальница Амира Темура (1973 г.).
Одно из центральных исторических зданий Самарканда - Мавзолей Гур-Эмир, фамильная усыпальница Амира Темура (1973 г.).
Мавзолей Амира Темура - Гур-Эмир и другие великолепные здания Самарканда стоит увидеть своими глазами.
Мавзолей Амира Темура - Гур-Эмир и другие великолепные здания Самарканда стоит увидеть своими глазами.