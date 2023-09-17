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https://uz.sputniknews.ru/20230917/samarkand-26-foto-togda-seychas-38891065.html
Самарканд тогда и сейчас — 26 поразительных архивных и современных фото
Самарканд тогда и сейчас — 26 поразительных архивных и современных фото
Самарканд - один из древнейших городов Средней Азии и настоящая сокровищница древних святынь и памятников. Мы предлагаем вам сравнить, как известные здания Самарканда выглядели в советские времена и выглядят сегодня.
2023-09-17T21:55+0500
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фото
самарканд
история
достопримечательности
памятник
мавзолей
мечеть
регистан
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фото узбекистан самарканд история достопримечательности тогда сейчас было стало архивные фото площадь регистан двухкупольный мавзолей кази-заде-руми биби-ханым гур-эмир амир темур тамерлан комплекс шахи зинда лестница паломников медресе улугбека тилля-кари
фото узбекистан самарканд история достопримечательности тогда сейчас было стало архивные фото площадь регистан двухкупольный мавзолей кази-заде-руми биби-ханым гур-эмир амир темур тамерлан комплекс шахи зинда лестница паломников медресе улугбека тилля-кари

Самарканд тогда и сейчас — 26 поразительных архивных и современных фото

21:55 17.09.2023
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Самарканд - один из древнейших городов Средней Азии и настоящая сокровищница древних святынь и памятников. Мы предлагаем вам сравнить, как известные здания Самарканда выглядели в советские времена и выглядят сегодня.
© Sputnik / Я. Босин

Двухкупольный мавзолей над могилой астронома Кази-Заде-Руми работавшего в обсерватории Улугбека. (1958 г.). К этому моменту памятник архитектуры был отреставрирован, восстановлена роспись куполов и стен мавзолея.

Двухкупольный мавзолей над могилой астронома Кази-Заде-Руми работавшего в обсерватории Улугбека. (1958 г.). К этому моменту памятник архитектуры был отреставрирован, восстановлена роспись куполов и стен мавзолея. - Sputnik Узбекистан
1/26
© Sputnik / Я. Босин

Двухкупольный мавзолей над могилой астронома Кази-Заде-Руми работавшего в обсерватории Улугбека. (1958 г.). К этому моменту памятник архитектуры был отреставрирован, восстановлена роспись куполов и стен мавзолея.

© Sputnik / Актан Темирканов

В 2005-2006 годах в мавзолее провели еще одну масштабную реставрацию, пристроили по бокам мавзолея новые порталы.

В 2005-2006 годах в мавзолее провели еще одну масштабную реставрацию, пристроили по бокам мавзолея новые порталы. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Актан Темирканов

В 2005-2006 годах в мавзолее провели еще одну масштабную реставрацию, пристроили по бокам мавзолея новые порталы.

© Sputnik / Владимир Первенцев

Архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда, расположенный на юго-восточном склоне древнего городища Афросиаб является архитектурной жемчужиной Средней Азии (1969 г.)

Архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда, расположенный на юго-восточном склоне древнего городища Афросиаб является архитектурной жемчужиной Средней Азии (1969 г.) - Sputnik Узбекистан
3/26
© Sputnik / Владимир Первенцев

Архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда, расположенный на юго-восточном склоне древнего городища Афросиаб является архитектурной жемчужиной Средней Азии (1969 г.)

© Sputnik / Актан ТемиркановАнсамбль Шахи-Зинда был основан тюркской династией Караханидов и в дальнейшем формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI-XIV и XIX веков.
Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда - Sputnik Узбекистан
4/26
© Sputnik / Актан Темирканов
Ансамбль Шахи-Зинда был основан тюркской династией Караханидов и в дальнейшем формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений XI-XIV и XIX веков.
© Sputnik / Владимир Первенцев

Мавзолей Кази-Заде Руми входит в архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда (1969 г).

Мавзолей Кази-Заде Руми входит в архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда (1969 г). - Sputnik Узбекистан
5/26
© Sputnik / Владимир Первенцев

Мавзолей Кази-Заде Руми входит в архитектурный ансамбль усыпальниц Шахи-Зинда (1969 г).

© Sputnik / Актан Темирканов / Перейти в фотобанк

Вход в мавзолей после масштабной реставрации 2005-2006 годов.

Вход в мавзолей после масштабной реставрации 2005-2006 годов. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Актан Темирканов
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Вход в мавзолей после масштабной реставрации 2005-2006 годов.

© Sputnik / О. Верчак

Лестница паломников на территории Мемориально-архитектурного комплекса Шахи-Зинда (1969 г.)

Лестница паломников на территории Мемориально-архитектурного комплекса Шахи-Зинда (1969 г.) - Sputnik Узбекистан
7/26
© Sputnik / О. Верчак

Лестница паломников на территории Мемориально-архитектурного комплекса Шахи-Зинда (1969 г.)

© Sputnik / Актан Темирканов

В лестнице 40 ступеней. Она олицетворяет путь покаяния и молитв. По легенде, если сосчитать ступени на подъеме и спуске и число совпадет, человек считается очищенным от грехов.

В лестнице 40 ступеней. Она олицетворяет путь покаяния и молитв. По легенде, если сосчитать ступени на подъеме и спуске и число совпадет, человек считается очищенным от грехов. - Sputnik Узбекистан
8/26
© Sputnik / Актан Темирканов

В лестнице 40 ступеней. Она олицетворяет путь покаяния и молитв. По легенде, если сосчитать ступени на подъеме и спуске и число совпадет, человек считается очищенным от грехов.

© Sputnik / Муса Селимханов

Мечеть Биби-Ханым была сильно повреждена и до реставрации прошлого века представляла собой руины (1966 г.).

Мечеть Биби-Ханым была сильно повреждена и до реставрации прошлого века представляла собой руины (1966 г.). - Sputnik Узбекистан
9/26
© Sputnik / Муса Селимханов

Мечеть Биби-Ханым была сильно повреждена и до реставрации прошлого века представляла собой руины (1966 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов

Сейчас это главная соборная мечеть Самарканда.

Сейчас это главная соборная мечеть Самарканда. - Sputnik Узбекистан
10/26
© Sputnik / Актан Темирканов

Сейчас это главная соборная мечеть Самарканда.

© Sputnik / Вадим Гиппенрейтер

Сохранившиеся остатки арабской вязи в мозаичной росписи мечети Биби-Ханым (1973 г.).

Сохранившиеся остатки арабской вязи в мозаичной росписи мечети Биби-Ханым (1973 г.). - Sputnik Узбекистан
11/26
© Sputnik / Вадим Гиппенрейтер

Сохранившиеся остатки арабской вязи в мозаичной росписи мечети Биби-Ханым (1973 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов / Перейти в фотобанк

По небольшим сохранившимся фрагментам реставраторам удалось восстановить великолепную роспись мечети.

По небольшим сохранившимся фрагментам реставраторам удалось восстановить великолепную роспись мечети. - Sputnik Узбекистан
12/26
© Sputnik / Актан Темирканов
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По небольшим сохранившимся фрагментам реставраторам удалось восстановить великолепную роспись мечети.

© Sputnik / Игорь Виноградов

Начало реставрационных работ древней мечети Биби-Ханым (1979 г.).

Начало реставрационных работ древней мечети Биби-Ханым (1979 г.). - Sputnik Узбекистан
13/26
© Sputnik / Игорь Виноградов

Начало реставрационных работ древней мечети Биби-Ханым (1979 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов

Мечеть практически отстроили заново.

Мечеть практически отстроили заново. - Sputnik Узбекистан
14/26
© Sputnik / Актан Темирканов

Мечеть практически отстроили заново.

© Sputnik / Георгий Зельма

Многие старинные памятники самарканда долгое время были в состоянии руин (1967 г.).

Многие старинные памятники самарканда долгое время были в состоянии руин (1967 г.). - Sputnik Узбекистан
15/26
© Sputnik / Георгий Зельма

Многие старинные памятники самарканда долгое время были в состоянии руин (1967 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов / Перейти в фотобанк

Восстановленная соборная мечеть Биби-Ханум.

Восстановленная соборная мечеть Биби-Ханум. - Sputnik Узбекистан
16/26
© Sputnik / Актан Темирканов
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Восстановленная соборная мечеть Биби-Ханум.

© Sputnik / Вячеслав Рунов

Зданиям на площади Регистан повезло больше - время не так сильно отразилось на их облике. Вход в медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде (1973 г.).

Зданиям на площади Регистан повезло больше - время не так сильно отразилось на их облике. Вход в медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде (1973 г.). - Sputnik Узбекистан
17/26
© Sputnik / Вячеслав Рунов

Зданиям на площади Регистан повезло больше - время не так сильно отразилось на их облике. Вход в медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде (1973 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов / Перейти в фотобанк

Отреставрированные здания с современной подсветкой выглядят впечатляюще.

Отреставрированные здания с современной подсветкой выглядят впечатляюще. - Sputnik Узбекистан
18/26
© Sputnik / Актан Темирканов
/
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Отреставрированные здания с современной подсветкой выглядят впечатляюще.

© Sputnik / Я. Босин

Соборная мечеть и медресе Тилля-Кари на площади Регистан в городе Самарканде. XVII век. (1958 г.).

Соборная мечеть и медресе Тилля-Кари на площади Регистан в городе Самарканде. XVII век. (1958 г.). - Sputnik Узбекистан
19/26
© Sputnik / Я. Босин

Соборная мечеть и медресе Тилля-Кари на площади Регистан в городе Самарканде. XVII век. (1958 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов

Реставраторы восстановили мозаичную роспись и голубые купола мечети.

Реставраторы восстановили мозаичную роспись и голубые купола мечети. - Sputnik Узбекистан
20/26
© Sputnik / Актан Темирканов

Реставраторы восстановили мозаичную роспись и голубые купола мечети.

© Sputnik / Иван Шагин

Медресе Шердор на площади Регистан (1967 г.).

Медресе Шердор на площади Регистан (1967 г.). - Sputnik Узбекистан
21/26
© Sputnik / Иван Шагин

Медресе Шердор на площади Регистан (1967 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов

Изображения знаменитых солнечных львов на портале медресе Шердор можно увидеть на денежных банкнотах.

Изображения знаменитых солнечных львов на портале медресе Шердор можно увидеть на денежных банкнотах. - Sputnik Узбекистан
22/26
© Sputnik / Актан Темирканов

Изображения знаменитых солнечных львов на портале медресе Шердор можно увидеть на денежных банкнотах.

© Sputnik / Валерий Шустов

Медресе Шердор почти не пострадало от времени, включая внутренний двор и строения (1969 г.).

Медресе Шердор почти не пострадало от времени, включая внутренний двор и строения (1969 г.). - Sputnik Узбекистан
23/26
© Sputnik / Валерий Шустов

Медресе Шердор почти не пострадало от времени, включая внутренний двор и строения (1969 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов / Перейти в фотобанк

Сейчас медресе предстает во всем своем великолепии.

Сейчас медресе предстает во всем своем великолепии. - Sputnik Узбекистан
24/26
© Sputnik / Актан Темирканов
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Сейчас медресе предстает во всем своем великолепии.

© Sputnik / Н. Гранов

Одно из центральных исторических зданий Самарканда - Мавзолей Гур-Эмир, фамильная усыпальница Амира Темура (1973 г.).

Одно из центральных исторических зданий Самарканда - Мавзолей Гур-Эмир, фамильная усыпальница Амира Темура (1973 г.). - Sputnik Узбекистан
25/26
© Sputnik / Н. Гранов

Одно из центральных исторических зданий Самарканда - Мавзолей Гур-Эмир, фамильная усыпальница Амира Темура (1973 г.).

© Sputnik / Актан Темирканов / Перейти в фотобанк

Мавзолей Амира Темура - Гур-Эмир и другие великолепные здания Самарканда стоит увидеть своими глазами.

Мавзолей Амира Темура - Гур-Эмир и другие великолепные здания Самарканда стоит увидеть своими глазами. - Sputnik Узбекистан
26/26
© Sputnik / Актан Темирканов
/
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Мавзолей Амира Темура - Гур-Эмир и другие великолепные здания Самарканда стоит увидеть своими глазами.

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