https://uz.sputniknews.ru/20230917/shavkat-mirziyoev-vizit-v-nyu-york-39041467.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк

Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк

Он примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

2023-09-17T10:50+0500

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узбекистан

шавкат мирзиёев

визит

нью-йорк

генеральная ассамблея оон

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк, сообщает пресс-служба главы государства.Он примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).В аэропорту узбекского лидера встречали мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица.Во вторник Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на общих дебатах пленарной части Генассамблеи ООН.На полях заседания также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями авторитетных международных организаций и ведущих американских компаний.

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