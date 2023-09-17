https://uz.sputniknews.ru/20230917/shavkat-mirziyoev-vizit-v-nyu-york-39041467.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк
Он примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
2023-09-17T10:50+0500
2023-09-17T10:50+0500
2023-09-17T10:51+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
визит
нью-йорк
генеральная ассамблея оон
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк, сообщает пресс-служба главы государства.Он примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).В аэропорту узбекского лидера встречали мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица.Во вторник Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на общих дебатах пленарной части Генассамблеи ООН.На полях заседания также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями авторитетных международных организаций и ведущих американских компаний.
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узбекистан сша генеральная ассамблея оон шавкат мирзиёев визит доклад
узбекистан сша генеральная ассамблея оон шавкат мирзиёев визит доклад
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк
10:50 17.09.2023 (обновлено: 10:51 17.09.2023)
Он примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк, сообщает
пресс-служба главы государства.
Он примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
В аэропорту узбекского лидера встречали мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица.
Во вторник Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на общих дебатах пленарной части Генассамблеи ООН.
На полях заседания также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями авторитетных международных организаций и ведущих американских компаний.