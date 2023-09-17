https://uz.sputniknews.ru/20230917/skonchalsya-nikolay-dobronravov-39043908.html

Скончался известный поэт-песенник Николай Добронравов

Скончался известный поэт-песенник Николай Добронравов

Он написал более 400 песен, среди которых "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Надежда", "И вновь продолжается бой" и другие.

2023-09-17T15:29+0500

2023-09-17T15:29+0500

2023-09-17T15:29+0500

россия

культура

поэт

скончался

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В России скончался известный поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поэтессу Любовь Воропаеву. Добронравов написал более 400 песен, среди которых: "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва", "Надежда", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе". Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.

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