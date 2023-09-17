https://uz.sputniknews.ru/20230917/vgik-master-klassy-tashkentskyy-kinofestival-39045938.html
Российские деятели кино дадут мастер-классы в рамках Ташкентского кинофестиваля
Российские деятели кино дадут мастер-классы в рамках Ташкентского кинофестиваля
Встречи с кинорежиссером Александром Коттом и продюсером и сценаристом Ренатом Давлетьяровым пройдут в Ташкентском филиале ВГНИК.
2023-09-17T19:41+0500
2023-09-17T19:41+0500
2023-09-17T19:57+0500
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ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" пройдут мастер-классы двух известных российских кинорежиссеров и мастеров ВГИКа – Александра Котта и Рената Давлетьярова, сообщили корреспонденту Sputnik в Ташкентском филиале ВГИКа.Котт был режиссером фильмов "Ёлки 2", "Ёлки 3", "Ёлки 1914", "Ёлки 5", "Ёлки новые", "Ёлки последние", а также нашумевшей картины "Брестская крепость" и таких сериалов как "Троцкий" и "Фарца".Его мастер-класс пройдет 29 сентября в 11:00 в кинозале Ташкентского филиала ВГИК. Вход свободный.Давлетьяров - продюсер и сценарист серии фильмов "Любовь-морковь", "Любовь-морковь 2", "Любовь-морковь 3", вице-президент Международной ассоциации продюсерских гильдий FIAPF.Встреча с ним пройдет 30 сентября в 14:00 в кинозале Ташкентского филиала ВГИК. Вход свободный.
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узбекистан ташкентский международный кинофестиваль мастер-классы александр котт режиссер ренат давлетьяров продюсер сценарист ташкентский филиал вгик
узбекистан ташкентский международный кинофестиваль мастер-классы александр котт режиссер ренат давлетьяров продюсер сценарист ташкентский филиал вгик
Российские деятели кино дадут мастер-классы в рамках Ташкентского кинофестиваля
19:41 17.09.2023 (обновлено: 19:57 17.09.2023)
Встречи с кинорежиссером Александром Коттом и продюсером и сценаристом Ренатом Давлетьяровым пройдут в Ташкентском филиале ВГНИК.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" пройдут мастер-классы двух известных российских кинорежиссеров и мастеров ВГИКа – Александра Котта и Рената Давлетьярова, сообщили корреспонденту Sputnik в Ташкентском филиале ВГИКа.
Котт был режиссером фильмов "Ёлки 2", "Ёлки 3", "Ёлки 1914", "Ёлки 5", "Ёлки новые", "Ёлки последние", а также нашумевшей картины "Брестская крепость" и таких сериалов как "Троцкий" и "Фарца".
Его мастер-класс пройдет 29 сентября в 11:00 в кинозале Ташкентского филиала ВГИК. Вход свободный.
Давлетьяров - продюсер и сценарист серии фильмов "Любовь-морковь", "Любовь-морковь 2", "Любовь-морковь 3", вице-президент Международной ассоциации продюсерских гильдий FIAPF.
Встреча с ним пройдет 30 сентября в 14:00 в кинозале Ташкентского филиала ВГИК. Вход свободный.