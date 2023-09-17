https://uz.sputniknews.ru/20230917/vuzy-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-o-sotrudnichestve-39045079.html

Вузы Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

Вузы Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

Делегация Навоийского государственного горно-технического университета побывала с визитом в Екатеринбурге.

2023-09-17T18:08+0500

2023-09-17T18:08+0500

2023-09-17T18:18+0500

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Делегация Навоийского государственного горно-технологического университета (НГГТУ) с 11 по 15 сентября побывала в Екатеринбурге, сообщило ИА "Дуньё".Делегацию возглавил ректор университета Бахтиёр Мардонов. В рамках поездки делегация встретилась с руководством Уральского федерального университета (УрФУ). По итогам встречи два университета подписали соглашение о сотрудничестве и "дорожную карту".Членов делегации Узбекистана также принял заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.В частности, обсуждали возможность прохождения студентами из Узбекистана, обучающимися в Свердловской области, стажировки в местных профильных организациях.Василий Козлов отметил, что этот вопрос будет решен положительно по согласованию с соответствующими ведомствами правительства региона.Гости Навои также провели переговоры с руководством Уральского государственного горного университета. Два вуза, готовящие специалистов по одному направлению, договорились о ряде направлений взаимного сотрудничества. Ученый совет российского вуза принял решение о присвоении Бахтиёру Мардонову звания Почетного профессора своего университета.В свою очередь, руководство вуза Узбекистана вручило звание Почетного профессора НГГТУ ректору Уральского государственного горного университета Алексею Душину.

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