https://uz.sputniknews.ru/20230918/aripov-mishustin-vstrecha-rossiya-39067030.html
Энергетика, транспорт и инвестиции: о чем еще говорили Арипов и Мишустин в Москве
Энергетика, транспорт и инвестиции: о чем еще говорили Арипов и Мишустин в Москве
Главы правительств обсудили торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.
2023-09-18T17:18+0500
2023-09-18T17:18+0500
2023-09-18T17:53+0500
узбекистан
россия
абдулла арипов
михаил мишустин
правительство рф
правительство узбекистана
сотрудничество
москва
политика
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Доме Правительства в Москве состоялось четвертое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, сообщает РИА Новости. В нем приняли участие Абдулла Арипов и Михаил Мишустин.Участники встречи обсудили торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.Надежный торговый партнерМихаил Мишустин подчеркнул, что Узбекистан является одним из ведущих партнеров России в Центрально-Азиатском регионе. Взаимный товарооборот с января по июль 2023 года составил около 470 млрд рублей ($4,8 млрд). Более 80 российских субъектов поддерживают торгово-экономические связи с узбекскими партнерами. При этом, по мнению главы российского правительства, остается немало возможностей для взаимодействия в новых областях.Абдулла Арипов сообщил, что Узбекистан заинтересован в совместном с Россией производстве фармпрепаратов и медизделий. В качестве площадки для совместных проектов премьер-министр Узбекистана предложил кластер Tashkent Pharma Park.В свою очередь, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские инвесторы готовы участвовать в модернизации аэропортовой инфраструктуры Узбекистана. Также в планах двух стран — наращивание сотрудничества по развитию международного коридора Север — Юг.Он отметил, что реализация этого проекта будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между всеми его участниками.Новые транспортные коридорыПри этом в числе важных задач Мишустин назвал укрепление транспортной связанности РФ и Узбекистана, а также всего евразийского пространства.В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что объемы перевозок между двумя странами значительно выросли, это касается всех видов транспорта. По его словам, формирование новых международных транспортных коридоров позволит Узбекистану и России открыть перспективные рынки сбыта.Российские технологии для строительства АЭСВ качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана Михаил Мишустин также обозначил сферу энергетики. В пример он привел создание на Кандымской группе месторождений нового современного газоперерабатывающего комплекса, а также разработку месторождений "Шахпахты" и "Джел".Кроме того, в Узбекистане по решению президентов двух стран строится атомная электростанция по российским технологиям. Реализация проекта поможет удовлетворить потребности в электроэнергии и создаст тысячи новых рабочих мест, отметил Мишустин.Пенсии для трудовых мигрантовЗатронули участники заседания и тему трудовых мигрантов. По словам Абдуллы Арипова, Узбекистан ожидает решения России по вопросу взаимного пенсионного обеспечения граждан двух стран.Кроме того, он призвал ускорить открытие представительств Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана в регионах России.
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узбекистан россия абдулла арипов правительство рф правительство узбекистана сотрудничество москва политика
Энергетика, транспорт и инвестиции: о чем еще говорили Арипов и Мишустин в Москве
17:18 18.09.2023 (обновлено: 17:53 18.09.2023)
Главы правительств обсудили торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Доме Правительства в Москве состоялось четвертое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, сообщает РИА Новости.
В нем приняли участие Абдулла Арипов и Михаил Мишустин.
Участники встречи обсудили торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.
Надежный торговый партнер
Михаил Мишустин подчеркнул, что Узбекистан является одним из ведущих партнеров России в Центрально-Азиатском регионе. Взаимный товарооборот с января по июль 2023 года составил около 470 млрд рублей ($4,8 млрд). Более 80 российских субъектов поддерживают торгово-экономические связи с узбекскими партнерами. При этом, по мнению главы российского правительства, остается немало возможностей для взаимодействия в новых областях.
Абдулла Арипов сообщил, что Узбекистан заинтересован в совместном с Россией производстве фармпрепаратов и медизделий. В качестве площадки для совместных проектов премьер-министр Узбекистана предложил кластер Tashkent Pharma Park.
В свою очередь, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские инвесторы готовы участвовать в модернизации аэропортовой инфраструктуры Узбекистана. Также в планах двух стран — наращивание сотрудничества по развитию международного коридора Север — Юг.
"Здесь российские инвесторы готовы участвовать в модернизации аэропортовой инфраструктуры. Конечно, в приоритете дальнейшие шаги по развитию международного коридора Север — Юг. Проект сможет конкурировать с Суэцким каналом за грузопотоки", — сказал Мишустин.
Он отметил, что реализация этого проекта будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между всеми его участниками.
"Здесь мы готовы плотнее работать для расширения всех транспортных маршрутов на общем евразийском пространстве, в том числе выходящих на Афганистан и на Южную Азию", — уточнил глава Кабмина РФ.
Новые транспортные коридоры
При этом в числе важных задач Мишустин назвал укрепление транспортной связанности РФ и Узбекистана, а также всего евразийского пространства.
В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что объемы перевозок между двумя странами значительно выросли, это касается всех видов транспорта. По его словам, формирование новых международных транспортных коридоров позволит Узбекистану и России открыть перспективные рынки сбыта.
"Мы поддерживаем развитие одной из основных транспортных артерий евразийского континента — международного коридора Север — Юг. Заинтересованы в совместном запуске нового транспортного коридора Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан. Важным аспектом реализации данной инициативы является строительство железной дороги по трансафганскому коридору", — подчеркнул Арипов.
Российские технологии для строительства АЭС
В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана Михаил Мишустин также обозначил сферу энергетики. В пример он привел создание на Кандымской группе месторождений нового современного газоперерабатывающего комплекса, а также разработку месторождений "Шахпахты" и "Джел".
Кроме того, в Узбекистане по решению президентов двух стран строится атомная электростанция по российским технологиям. Реализация проекта поможет удовлетворить потребности в электроэнергии и создаст тысячи новых рабочих мест, отметил Мишустин.
Пенсии для трудовых мигрантов
Затронули участники заседания и тему трудовых мигрантов. По словам Абдуллы Арипова, Узбекистан ожидает решения России по вопросу взаимного пенсионного обеспечения граждан двух стран.
"Мы высоко ценим поддержку руководства Российской Федерации в вопросах, связанных с трудовыми мигрантами. Будем признательны за скорейшее решение российской стороны по заключению соглашения по взаимному пенсионному обеспечению", — заявил Арипов.
Кроме того, он призвал ускорить открытие представительств Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана в регионах России.