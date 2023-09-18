https://uz.sputniknews.ru/20230918/bayden-nameren-podnyat-vopros-o-vnesenii-izmeneniy-v-sovbez-oon-39057663.html
Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в Совбез ООН
Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в Совбез ООН
Американские власти считают, что эта структура должна быть более инклюзивной и всеобъемлющей.
2023-09-18T11:36+0500
2023-09-18T11:36+0500
2023-09-18T11:59+0500
в мире
джо байден
сша
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совет безопасности оон
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.Об этом Кирби заявил перед предстоящим выступлением американского лидера на Генассамблее ООН.С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", указал Кирби.Разъясняя позицию Вашингтона, он отметил, что "президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов".The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.Ранее советник постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова заявила, что оптимальный численный состав Совбеза не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом пользы от включения в него стран Западной Европы нет.По ее словам, требуется большее вовлечение в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента". Для справки: Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.
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в мире джо байден сша оон геннасамблея оон совет безопасности оон
в мире джо байден сша оон геннасамблея оон совет безопасности оон
Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в Совбез ООН
11:36 18.09.2023 (обновлено: 11:59 18.09.2023)
Американские власти считают, что эта структура должна быть более инклюзивной и всеобъемлющей.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости
со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
Об этом Кирби заявил перед предстоящим выступлением американского лидера на Генассамблее ООН.
"Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН", — сказал он в интервью британской газете Telegraph, отвечая на вопрос о том, считает ли американская администрация, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.
С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", указал Кирби.
Разъясняя позицию Вашингтона, он отметил, что "президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов".
The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.
Ранее советник постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова заявила, что оптимальный численный состав Совбеза не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом пользы от включения в него стран Западной Европы нет.
По ее словам, требуется большее вовлечение в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента".
Для справки: Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.