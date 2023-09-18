https://uz.sputniknews.ru/20230918/erdogan-putin-peregovory-po-zernu-39069277.html

Эрдоган может обсудить с Путиным итоги переговоров по зерну после визита в США - источник

Эрдоган может обсудить с Путиным итоги переговоров по зерну после визита в США - источник

На полях Генассамблеи ООН лидер Турции обсудит зерновую сделку с Генсеком НАТО.

2023-09-18T18:05+0500

2023-09-18T18:05+0500

2023-09-18T18:05+0500

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ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган, вернувшись из США, может обсудить с Владимиром Путиным по телефону детали своих переговоров по зерновой сделке, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.В частности, на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Эрдоган намерен провести переговоры по зерну с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, генсеком ООН Антониу Гутеррешем и мировыми лидерами. Ранее Генсек ООН заявлял, что планирует обсудить возможность возобновления зерновой сделки с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским на Неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет 19-26 сентября.По его словам, турецкий лидер продолжает свои инициативы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

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