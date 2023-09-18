https://uz.sputniknews.ru/20230918/mirziyoyev-soboleznovaniya-smert-naim-karimov-39052420.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Наима Каримова

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Наима Каримова

В соболезновании, которое также выразили Нарбаева, Исмаилов, Арипов, Юлдашев, Саидов, отмечены основные вехи жизни ученого-филолога, академика и его вклад в развитие страны.

2023-09-18T08:34+0500

2023-09-18T08:34+0500

2023-09-18T08:34+0500

общество

смерть

шавкат мирзиёев

соболезнования

узбекистан

наим каримов

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование в связи со смертью академика Наима Каримова.Наука и литература Узбекистана понесли тяжелую утрату. 17 сентября текущего года в возрасте 91 года ушел из жизни выдающийся ученый в сфере филологических наук, академик Академии наук Узбекистана Наим Каримов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.Также в сообщении отмечены основные вехи жизни известного ученого-филолога и его вклад в развитие Узбекистана.Наим Каримов родился 12 декабря 1932 года в Ташкенте. В 1955 году окончил Среднеазиатский государственный университет (в настоящее время – Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека), обучался в аспирантуре данного вуза.Свою трудовую деятельность он начал в 1958 году в должности младшего научного сотрудника Института языка и литературы (в настоящее время – Институт узбекского языка, литературы и фольклора) Академии наук Узбекистана, где занимал должности старшего и ведущего научного сотрудника, заведующего отделом. В 1962 году защитил кандидатскую, в 1993 году – докторскую диссертацию. В 2002–2008 годах работал председателем Благотворительного фонда "Шахидлар хотираси" и руководил музеем Памяти жертв репрессий, с 2008 года был ведущим научным сотрудником данного музея, внес весомый вклад в развитие науки и образования в стране, в дело подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров.В 2017 году за многолетнюю плодотворную работу в сфере науки его избрали избран действительным членом Академии наук Узбекистана.Наим Каримов, помимо высокопрофессионального перевода на узбекский язык целого ряда произведений мировой литературы, активно участвовал в создании порядка 20 документальных фильмов на исторические темы.Под его непосредственным руководством подготовлено множество кандидатов и докторов наук.Он был удостоен почетных званий "Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан", "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан", награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати", отмечен Государственными премиями Республики Узбекистан.

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