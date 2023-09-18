Главный немецкий праздник осени: в Баварии стартовал Октоберфест

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Праздник пива ежегодно отмечают в Мюнхене. За почти два века истории народное гуляние завоевало любовь не только среди баварцев, но и у ценителей пива по всему миру, превратившись в самый масштабный праздник.