Главный немецкий праздник осени: в Баварии стартовал Октоберфест

В этом году фестиваль Октоберфест проходит в Мюнхене в 188-й раз.
В этом году фестиваль Октоберфест проходит в Мюнхене в 188-й раз.
На открытие фестиваля собрались тысячи любителей пива со всего мира.
На открытие фестиваля собрались тысячи любителей пива со всего мира.
Первая кега пива. До закрытия фестиваля 3 октября здесь выпьют сотни литров отменного немецкого ячменного напитка.
Первая кега пива. До закрытия фестиваля 3 октября здесь выпьют сотни литров отменного немецкого ячменного напитка.
На народные гуляния жители и гости Мюнхена часто приходят в традиционной баварской одежде.
На народные гуляния жители и гости Мюнхена часто приходят в традиционной баварской одежде.
Первые бокалы пива вызывают настоящий ажиотаж.
Первые бокалы пива вызывают настоящий ажиотаж.
Веселье на фестивале бьет ключом, но безопасность - на первом месте. Полицейский со служебной собакой проверяют бар перед церемонией открытия Октоберфеста.а
Веселье на фестивале бьет ключом, но безопасность - на первом месте. Полицейский со служебной собакой проверяют бар перед церемонией открытия Октоберфеста.а
Помимо пива и традиционных сосисок, посетителей фестиваля ждут ремесленные и сувенирные ярмарки и всевозможные развлечения.
Помимо пива и традиционных сосисок, посетителей фестиваля ждут ремесленные и сувенирные ярмарки и всевозможные развлечения.
Посетители ждут официального начала фестиваля. Начинается Октоберфест с того, что мэр Мюнхена торжественно раскупоривает первую бочку пива.
Посетители ждут официального начала фестиваля. Начинается Октоберфест с того, что мэр Мюнхена торжественно раскупоривает первую бочку пива.
Помимо Мюнхена, Октоберфест отмечают в разных городах по всему миру.
Помимо Мюнхена, Октоберфест отмечают в разных городах по всему миру.
Главное в празднике - не пиво и не баварские костюмы, а веселье и чувство единения, считают организаторы.
Главное в празднике - не пиво и не баварские костюмы, а веселье и чувство единения, считают организаторы.