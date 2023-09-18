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https://uz.sputniknews.ru/20230918/oktoberfest-nachalo-foto-39073212.html
Главный немецкий праздник осени: в Баварии стартовал Октоберфест
Главный немецкий праздник осени: в Баварии стартовал Октоберфест
Праздник пива ежегодно отмечают в Мюнхене. За почти два века истории народное гуляние завоевало любовь не только среди баварцев, но и у ценителей пива по всему миру, превратившись в самый масштабный праздник.
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фото
германия
мюнхен
фестиваль
пиво
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фото германия октоберфест фестиваль пива мюнхен бавария
фото германия октоберфест фестиваль пива мюнхен бавария

Главный немецкий праздник осени: в Баварии стартовал Октоберфест

22:01 18.09.2023
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НовостиTelegram
Праздник пива ежегодно отмечают в Мюнхене. За почти два века истории народное гуляние завоевало любовь не только среди баварцев, но и у ценителей пива по всему миру, превратившись в самый масштабный праздник.
© AP Photo / Matthias Schrader

В этом году фестиваль Октоберфест проходит в Мюнхене в 188-й раз.

В этом году фестиваль Октоберфест проходит в Мюнхене в 188-й раз. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AP Photo / Matthias Schrader

В этом году фестиваль Октоберфест проходит в Мюнхене в 188-й раз.

© AP Photo / Matthias Schrader

На открытие фестиваля собрались тысячи любителей пива со всего мира.

На открытие фестиваля собрались тысячи любителей пива со всего мира. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AP Photo / Matthias Schrader

На открытие фестиваля собрались тысячи любителей пива со всего мира.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Первая кега пива. До закрытия фестиваля 3 октября здесь выпьют сотни литров отменного немецкого ячменного напитка.

Первая кега пива. До закрытия фестиваля 3 октября здесь выпьют сотни литров отменного немецкого ячменного напитка. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Первая кега пива. До закрытия фестиваля 3 октября здесь выпьют сотни литров отменного немецкого ячменного напитка.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

На народные гуляния жители и гости Мюнхена часто приходят в традиционной баварской одежде.

На народные гуляния жители и гости Мюнхена часто приходят в традиционной баварской одежде. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

На народные гуляния жители и гости Мюнхена часто приходят в традиционной баварской одежде.

© AP Photo / Matthias Schrader

Первые бокалы пива вызывают настоящий ажиотаж.

Первые бокалы пива вызывают настоящий ажиотаж. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Matthias Schrader

Первые бокалы пива вызывают настоящий ажиотаж.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Веселье на фестивале бьет ключом, но безопасность - на первом месте. Полицейский со служебной собакой проверяют бар перед церемонией открытия Октоберфеста.а

Веселье на фестивале бьет ключом, но безопасность - на первом месте. Полицейский со служебной собакой проверяют бар перед церемонией открытия Октоберфеста.а - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Веселье на фестивале бьет ключом, но безопасность - на первом месте. Полицейский со служебной собакой проверяют бар перед церемонией открытия Октоберфеста.а

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Помимо пива и традиционных сосисок, посетителей фестиваля ждут ремесленные и сувенирные ярмарки и всевозможные развлечения.

Помимо пива и традиционных сосисок, посетителей фестиваля ждут ремесленные и сувенирные ярмарки и всевозможные развлечения. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Помимо пива и традиционных сосисок, посетителей фестиваля ждут ремесленные и сувенирные ярмарки и всевозможные развлечения.

© AFP 2023 / Christof Stache

Посетители ждут официального начала фестиваля. Начинается Октоберфест с того, что мэр Мюнхена торжественно раскупоривает первую бочку пива.

Посетители ждут официального начала фестиваля. Начинается Октоберфест с того, что мэр Мюнхена торжественно раскупоривает первую бочку пива. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2023 / Christof Stache

Посетители ждут официального начала фестиваля. Начинается Октоберфест с того, что мэр Мюнхена торжественно раскупоривает первую бочку пива.

© AP Photo / Matthias Schrader

Помимо Мюнхена, Октоберфест отмечают в разных городах по всему миру.

Помимо Мюнхена, Октоберфест отмечают в разных городах по всему миру. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AP Photo / Matthias Schrader

Помимо Мюнхена, Октоберфест отмечают в разных городах по всему миру.

© AP Photo / Matthias Schrader

Главное в празднике - не пиво и не баварские костюмы, а веселье и чувство единения, считают организаторы.

Главное в празднике - не пиво и не баварские костюмы, а веселье и чувство единения, считают организаторы. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo / Matthias Schrader

Главное в празднике - не пиво и не баварские костюмы, а веселье и чувство единения, считают организаторы.

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