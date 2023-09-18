https://uz.sputniknews.ru/20230918/pogoda-uzbekistan-19-sentyabr-2023-39061638.html
Без осадков только в пяти регионах — погода в Узбекистане на 19 сентября
Без осадков только в пяти регионах — погода в Узбекистане на 19 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.
2023-09-18T14:22+0500
2023-09-18T14:22+0500
2023-09-18T14:22+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Завтра по большей части территории Узбекистана возможны кратковременные дожди, грозы, сообщает Узгидромет.Осадки не прогнозируют только в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.В большинстве регионов ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Без осадков только в пяти регионах — погода в Узбекистане на 19 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Завтра по большей части территории Узбекистана возможны кратковременные дожди, грозы, сообщает Узгидромет.
Осадки не прогнозируют только в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.
В большинстве регионов ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла;
предгорные и горные районы — 17-22 градуса тепла.