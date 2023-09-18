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Без осадков только в пяти регионах — погода в Узбекистане на 19 сентября

Без осадков только в пяти регионах — погода в Узбекистане на 19 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.

2023-09-18T14:22+0500

2023-09-18T14:22+0500

2023-09-18T14:22+0500

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Завтра по большей части территории Узбекистана возможны кратковременные дожди, грозы, сообщает Узгидромет.Осадки не прогнозируют только в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.В большинстве регионов ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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