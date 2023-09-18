https://uz.sputniknews.ru/20230918/prognoz-pogody-tashkent-18-sentyabrya-39044236.html

Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 18 сентября

Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 18 сентября

Узгидромет опубликовал прогноз погоды в столице на понедельник.

2023-09-18T05:18+0500

2023-09-18T05:18+0500

2023-09-18T05:18+0500

узбекистан

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В понедельник в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха 27-29 градусов тепла.

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