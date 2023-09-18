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Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 18 сентября
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 18 сентября
Узгидромет опубликовал прогноз погоды в столице на понедельник.
2023-09-18T05:18+0500
2023-09-18T05:18+0500
2023-09-18T05:18+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В понедельник в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха 27-29 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 18 сентября
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 18 сентября
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 18 сентября
Узгидромет опубликовал прогноз погоды в столице на понедельник.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik
. В понедельник в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха 27-29 градусов тепла.