https://uz.sputniknews.ru/20230918/rossiyanka-magazin-polsha-smi-39066612.html
Россиянка сходила в магазин – и возмутила поляков
Россиянка сходила в магазин – и возмутила поляков
Польское издание "не поверило" видео россиянки из продуктового магазина.
2023-09-18T17:04+0500
2023-09-18T17:04+0500
2023-09-18T17:04+0500
россия
польша
санкции
сми
продукция
продукты
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Польское издание О2.pl опубликовал возмущенный материал про россиянку, публикующую в TikTok видео о жизни в России в условиях санкций.Жительница по имени Светлана публикует видео, в которых рассказывает об изменении цен и ассортимента в магазинах. Автор статьи в польском издании задается вопросом, "является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей", но из ее роликов получается, что "магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться".Автор статьи внимательно изучил ролики и пришел к выводу, что в России "наступили трудные времена", но страна справляется со сложностями. Особенно разочарован польский журналист тем, что на видео видны хорошо оборудованные магазины, полные товаров, процветающие рестораны и галереи.Несмотря на то, что многие компании ушли из России, жители не чувствуют разницы благодаря аналогам. К примеру, есть аналог McDonalds, где "русская кола на вкус точно такая же, как и американская", а все остальные пункты меню, от бургеров до картошки, остались такими же. В стране наладили выпуск местных аналогов продукции, которые польское издание называет "подделками"."На полках магазинов также нет недостатка в икре, которой так гордятся россияне"— возмущается издание и "с интересом" отмечает, что жителям России "до сих пор доступна" паста Nutella.Тем не менее, автор не теряет оптимизма, поскольку конфликт на Украине продолжается, а значит, "ситуация в России, безусловно, еще изменится".
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россия польша издания o2.pl россиянка светлана видео продуктовые магазины рестораны галереи санкции запад
россия польша издания o2.pl россиянка светлана видео продуктовые магазины рестораны галереи санкции запад
Россиянка сходила в магазин – и возмутила поляков
Польское издание "не поверило" видео россиянки из продуктового магазина.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Польское издание О2.pl
опубликовал возмущенный материал про россиянку, публикующую в TikTok видео о жизни в России в условиях санкций.
Жительница по имени Светлана публикует видео, в которых рассказывает об изменении цен и ассортимента в магазинах. Автор статьи в польском издании задается вопросом, "является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей", но из ее роликов получается, что "магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться".
Автор статьи внимательно изучил ролики и пришел к выводу, что в России "наступили трудные времена", но страна справляется со сложностями. Особенно разочарован польский журналист тем, что на видео видны хорошо оборудованные магазины, полные товаров, процветающие рестораны и галереи.
Несмотря на то, что многие компании ушли из России, жители не чувствуют разницы благодаря аналогам. К примеру, есть аналог McDonalds, где "русская кола на вкус точно такая же, как и американская", а все остальные пункты меню, от бургеров до картошки, остались такими же. В стране наладили выпуск местных аналогов продукции, которые польское издание называет "подделками".
"На полках магазинов также нет недостатка в икре, которой так гордятся россияне"— возмущается издание и "с интересом" отмечает, что жителям России "до сих пор доступна" паста Nutella.
Тем не менее, автор не теряет оптимизма, поскольку конфликт на Украине продолжается, а значит, "ситуация в России, безусловно, еще изменится".