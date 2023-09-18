https://uz.sputniknews.ru/20230918/stoimost-benzina-uzbekistan-eaes-infografika-39061214.html
Сколько стоит бензин в Узбекистане и странах ЕАЭС — инфографика
Сколько стоит бензин в Узбекистане и странах ЕАЭС — инфографика
Цена на 1 литр топлива в Узбекистане в среднем выше, чем в четырех странах Евразийского экономического союза.
2023-09-18T13:58+0500
2023-09-18T13:58+0500
2023-09-18T14:14+0500
еаэс и узбекистан
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узбекистан
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Самые низкие цены на различные марки бензина среди стран ЕАЭС — в странах, которые добывают и перерабатывают нефть: в Казахстане и России, а самые высокие с большим отрывом — в Армении, следует из инфографики Sputnik.Цены указаны в рублях (1 рубль = 126 сумов). В Узбекистане, являющемся ближайшим соседом двух стран евразийской "пятерки" и наблюдателем в ЕАЭС, цены выше, чем в четырех странах союза, за исключением Армении.Как отмечает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на Минэкономики Казахстана, в стране могут упразднить налог на транспорт из-за того, что переход к единому рынку нефтепродуктов ЕАЭС в 2025 году поднимет цены на горюче-смазочные материалы. Стоимость топлива во всех странах ЕАЭС будет равна.
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инфографика еаэс евразийский экономический союз узбекистан таджикистан цена топливо бензин
инфографика еаэс евразийский экономический союз узбекистан таджикистан цена топливо бензин
Сколько стоит бензин в Узбекистане и странах ЕАЭС — инфографика
13:58 18.09.2023 (обновлено: 14:14 18.09.2023)
Цена на 1 литр топлива в Узбекистане в среднем выше, чем в четырех странах Евразийского экономического союза.
Самые низкие цены на различные марки бензина среди стран ЕАЭС — в странах, которые добывают и перерабатывают нефть: в Казахстане и России, а самые высокие с большим отрывом — в Армении, следует из инфографики Sputnik.
Цены указаны в рублях (1 рубль = 126 сумов).
В Узбекистане, являющемся ближайшим соседом двух стран евразийской "пятерки" и наблюдателем в ЕАЭС, цены выше, чем в четырех странах союза, за исключением Армении.
Как отмечает Telegram-канал
"Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на Минэкономики Казахстана, в стране могут упразднить налог на транспорт из-за того, что переход к единому рынку нефтепродуктов ЕАЭС в 2025 году поднимет цены на горюче-смазочные материалы.
Стоимость топлива во всех странах ЕАЭС будет равна.