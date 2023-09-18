https://uz.sputniknews.ru/20230918/stoimost-benzina-uzbekistan-eaes-infografika-39061214.html

Сколько стоит бензин в Узбекистане и странах ЕАЭС — инфографика

Сколько стоит бензин в Узбекистане и странах ЕАЭС — инфографика

Цена на 1 литр топлива в Узбекистане в среднем выше, чем в четырех странах Евразийского экономического союза.

2023-09-18T13:58+0500

2023-09-18T13:58+0500

2023-09-18T14:14+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

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Самые низкие цены на различные марки бензина среди стран ЕАЭС — в странах, которые добывают и перерабатывают нефть: в Казахстане и России, а самые высокие с большим отрывом — в Армении, следует из инфографики Sputnik.Цены указаны в рублях (1 рубль = 126 сумов). В Узбекистане, являющемся ближайшим соседом двух стран евразийской "пятерки" и наблюдателем в ЕАЭС, цены выше, чем в четырех странах союза, за исключением Армении.Как отмечает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на Минэкономики Казахстана, в стране могут упразднить налог на транспорт из-за того, что переход к единому рынку нефтепродуктов ЕАЭС в 2025 году поднимет цены на горюче-смазочные материалы. Стоимость топлива во всех странах ЕАЭС будет равна.

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