https://uz.sputniknews.ru/20230918/tashkent-svet-otklyucheniye-18-sentyabr-2023-39054403.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

18 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-09-18T09:45+0500

2023-09-18T09:45+0500

2023-09-18T10:03+0500

узбекистан

ташкент

свет

отключение света

график отключения электричества

общество

район

махалля

ремонт

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском и Чиланзарском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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