https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzbekistan-futbol-gruppovoy-etap-ligi-chempionov-39065413.html

Три узбекских клуба сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов — где, когда

Три узбекских клуба сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов — где, когда

Их соперниками станут саудовские клубы "Аль-Фейсали", "Аль-Иттихад" и "Аль-Хилаль"

2023-09-18T16:30+0500

2023-09-18T16:30+0500

2023-09-18T17:08+0500

узбекистан

спорт

футбол

лига чемпионов азии

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Три клуба из Узбекистана - "Насаф", АГМК и "Навбахор" сегодня сыграют против саудовских клубов "Аль-Фейсали", "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль" в рамках группового этапа Лиги чемпионов АФК.Игра "Насаф" против "Аль-Фейсали" пройдет в 21.00 по ташкентскому времени на Амманском международном стадионе. АГМК сыграет против "Аль-Иттихад" в это же время на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде.А встреча "Навбахор" — "Аль-Хиляль" пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде в 23.00. Отметим, что в командах, с которыми Узбекистану предстоит сразиться, играют всемирно известные футболисты, такие как бразилец Неймар (экс-игрок "Барселоны" и "ПСЖ") ныне выступающий за "Аль-Хиляль", а также француз Карим Бензема ("Реал Мадрид") перешедший в этом сезоне в "Аль-Иттихад". Против этих клубов сыграют наманганский "Навбахор" и алмалыкский АГМК соответственно.

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