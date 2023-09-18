https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzbekistan-tyajelaya-atletika-chempionat-mira-saudovskaya-araviya-39060419.html
Сколько медалей завоевали тяжелоатлеты Узбекистана на ЧМ — подробности
Сколько медалей завоевали тяжелоатлеты Узбекистана на ЧМ — подробности
Мужская сборная Узбекистана на втором месте по количеству завоёванных наград после Китая и на пятом место в очковой классификации после Армении, Китая, Ирана и Колумбии. За первенство в Саудовской Аравии боролись свыше 700 спортсменов почти из 120 стран.
2023-09-18T13:12+0500
2023-09-18T13:12+0500
2023-09-18T14:03+0500
спорт
тяжелая атлетика
узбекистан
чемпионат мира
саудовская аравия
медали
золото
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Саудовской Аравии, сообщает НОК.В числе медалистов:золото:серебро: бронза:Впереди у спортсменов Азиатские игры в Китае.
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спорт тяжелая атлетика узбекистан чемпионат мира саудовская аравия золото серебро бронза
спорт тяжелая атлетика узбекистан чемпионат мира саудовская аравия золото серебро бронза
Сколько медалей завоевали тяжелоатлеты Узбекистана на ЧМ — подробности
13:12 18.09.2023 (обновлено: 14:03 18.09.2023)
Мужская сборная Узбекистана на втором месте по количеству завоеванных наград после Китая и на пятом место в очковой классификации после Армении, Китая, Ирана и Колумбии. За первенство в Саудовской Аравии боролись свыше 700 спортсменов из почти 120 стран.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Саудовской Аравии, сообщает НОК.
"Благодаря этому, мужская сборная Узбекистана заняла второе место по количеству завоеванных наград после Китая и пятое место в очковой классификации после Армении, Китая, Ирана, Колумбии", — говорится в сообщении.
-81 кг: Мухаммадкодир Тоштемиров (рывок);
-109 кг: Акбар Джураев (рывок);
-109 кг: Руслан Нурудинов (толчок);
-109 кг: Акбар Джураев (по сумме двух упражнений).
-109 кг: Акбар Джураев (толчок);
-109 кг: Руслан Нурудинов (по сумме двух упражнений).
-81 кг: Мухаммадкодир Тоштемиров (по сумме двух упражнений).
Впереди у спортсменов Азиатские игры в Китае.