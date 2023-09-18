https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzbekistan-tyajelaya-atletika-chempionat-mira-saudovskaya-araviya-39060419.html

Сколько медалей завоевали тяжелоатлеты Узбекистана на ЧМ — подробности

Сколько медалей завоевали тяжелоатлеты Узбекистана на ЧМ — подробности

Мужская сборная Узбекистана на втором месте по количеству завоёванных наград после Китая и на пятом место в очковой классификации после Армении, Китая, Ирана и Колумбии. За первенство в Саудовской Аравии боролись свыше 700 спортсменов почти из 120 стран.

2023-09-18T13:12+0500

2023-09-18T13:12+0500

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спорт

тяжелая атлетика

узбекистан

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саудовская аравия

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серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в Саудовской Аравии, сообщает НОК.В числе медалистов:золото:серебро: бронза:Впереди у спортсменов Азиатские игры в Китае.

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