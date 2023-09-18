Узгидромет предупредил о селеопасности в семи регионах Узбекистана
16:09 18.09.2023 (обновлено: 16:34 18.09.2023)
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Селе-паводковые явления возможны, начиная с середины недели, в том числе в Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Из-за дождей, которые пройдут в среду, четверг и пятницу, 20 — 22 сентября, в семи регионах Узбекистана будет селеопасно, сообщает Узгидромет.
Селе-паводковые явления прогнозируют:
Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском районах;
Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабадском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском, Иштыханском районах;
Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском районах;
Наманганская область: в Папском, Касансайском, Чартакском, Чустском, Наманганском, Янгикурганском районах;
Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском, Бешарыкском районах;
Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском, Мархаматском районах и городе Ханабаде;
Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык.