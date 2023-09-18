https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzgidromet-preduprejdeniye-seleopasnost-20-22-sentyabr-2023-39064812.html

Узгидромет предупредил о селеопасности в семи регионах Узбекистана

Узгидромет предупредил о селеопасности в семи регионах Узбекистана

Селе-паводковые явления возможны начиная с середины недели, в том числе в Ташкентской области.

2023-09-18T16:09+0500

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Из-за дождей, которые пройдут в среду, четверг и пятницу, 20 — 22 сентября, в семи регионах Узбекистана будет селеопасно, сообщает Узгидромет.Селе-паводковые явления прогнозируют:

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