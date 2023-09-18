https://uz.sputniknews.ru/20230918/v-buxara-obekty-kulturnogo-naslediya-znaki-39071291.html

В Бухаре на объектах культурного наследия устанавливают знаки на трех языках

В Бухаре на объектах культурного наследия устанавливают знаки на трех языках

Охранные знаки также содержат информацию об административной и уголовной ответственности за порчу памятников.

2023-09-18T19:48+0500

2023-09-18T19:48+0500

2023-09-18T20:48+0500

узбекистан

общество

культура

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Бухарской области на объектах культурного наследия устанавливаются знаки охраны на трех разных языках: узбекском, русском и английском, сообщает Агентство культурного наследия Узбекистана.Старые знаки были только на одном языке, уточнили в пресс-службе.Надписи на знаках также предупреждают о том, что за порчу и повреждение культурных памятников предусмотрена административная и уголовная ответственность.Такие меры предусматривает решение Кенгаша народных депутатов Бухарской области, в соответствии с Законом РУз №269-II "Об охране и использовании объектов культурного наследия".Такие знаки поэтапно установят на всех объектах культурного наследия региона.

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