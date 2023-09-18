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https://uz.sputniknews.ru/20230918/zarafshan-karakumskiy-koridor-spisok-yunesko-39052936.html
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
Он состоит из 31 объекта, большая часть которых находится на территории Узбекистана. Республика выступила координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.
2023-09-18T09:16+0500
2023-09-18T09:16+0500
культура
общество
история
великий шелковый путь
юнеско
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Зарафшан-Каракумский коридор Шелкового Пути включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Соответствующее решение приняли в ходе 45-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит с 10 по 25 сентября в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.Все объекты в разные эпохи находились на одном из важнейших торговых путей в истории — Шёлковом пути и отражают многовековую историю и богатое культурно-историческое наследие.Узбекистан выступил координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.Для справки: Транснациональная серийная номинация "Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор" отражает выдающиеся достижения в области архитектуры и технологий, монументального искусства и градостроительства на этом участке Шелкового пути со II века до нашей эры по XVI век нашей эры.Объект представлен средневековыми городами и согдийскими произведениями искусства, архитектурными памятниками, свидетельствующими о влиянии зороастризма, христианства и ислама в Центральной Азии.Зарафшан-Каракумский коридор является уникальным примером взаимодействия человека с природой, проиллюстрированным сооружениями для управления водными ресурсами и инфраструктурой в горах, засушливых степях, оазисах, плодородных долинах и зонах пустынь, которые на протяжении веков способствовали функционированию торгового пути.
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культура общество история великий шелковый путь юнеско узбекистан
культура общество история великий шелковый путь юнеско узбекистан

Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско

09:16 18.09.2023
© Sputnik / Ирина КалашниковаШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Ирина Калашникова
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Он состоит из 31 объекта, большая часть которых находится на территории Узбекистана. Республика выступила координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Зарафшан-Каракумский коридор Шелкового Пути включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Фонд развития культуры и искусства.
Соответствующее решение приняли в ходе 45-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит с 10 по 25 сентября в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.
"Зарафшан-Каракумский коридор Шёлкового пути, вошедший в список Всемирного наследия, состоит из 31 объекта, расположенного в трёх странах. 9 объектов находятся в Таджикистане, 15 расположены на территории современного Узбекистана и остальные на территории Туркменистана" — говорится в сообщении.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаЗарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2023
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Все объекты в разные эпохи находились на одном из важнейших торговых путей в истории — Шёлковом пути и отражают многовековую историю и богатое культурно-историческое наследие.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаЗарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2023
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Узбекистан выступил координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.
Для справки: Транснациональная серийная номинация "Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор" отражает выдающиеся достижения в области архитектуры и технологий, монументального искусства и градостроительства на этом участке Шелкового пути со II века до нашей эры по XVI век нашей эры.
Объект представлен средневековыми городами и согдийскими произведениями искусства, архитектурными памятниками, свидетельствующими о влиянии зороастризма, христианства и ислама в Центральной Азии.
Зарафшан-Каракумский коридор является уникальным примером взаимодействия человека с природой, проиллюстрированным сооружениями для управления водными ресурсами и инфраструктурой в горах, засушливых степях, оазисах, плодородных долинах и зонах пустынь, которые на протяжении веков способствовали функционированию торгового пути.
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