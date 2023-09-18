Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
© Sputnik / Ирина КалашниковаШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже.
© Sputnik / Ирина Калашникова
Он состоит из 31 объекта, большая часть которых находится на территории Узбекистана. Республика выступила координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Зарафшан-Каракумский коридор Шелкового Пути включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Фонд развития культуры и искусства.
Соответствующее решение приняли в ходе 45-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит с 10 по 25 сентября в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.
"Зарафшан-Каракумский коридор Шёлкового пути, вошедший в список Всемирного наследия, состоит из 31 объекта, расположенного в трёх странах. 9 объектов находятся в Таджикистане, 15 расположены на территории современного Узбекистана и остальные на территории Туркменистана" — говорится в сообщении.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаЗарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Все объекты в разные эпохи находились на одном из важнейших торговых путей в истории — Шёлковом пути и отражают многовековую историю и богатое культурно-историческое наследие.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаЗарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Узбекистан выступил координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.
Для справки: Транснациональная серийная номинация "Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор" отражает выдающиеся достижения в области архитектуры и технологий, монументального искусства и градостроительства на этом участке Шелкового пути со II века до нашей эры по XVI век нашей эры.
Объект представлен средневековыми городами и согдийскими произведениями искусства, архитектурными памятниками, свидетельствующими о влиянии зороастризма, христианства и ислама в Центральной Азии.
Зарафшан-Каракумский коридор является уникальным примером взаимодействия человека с природой, проиллюстрированным сооружениями для управления водными ресурсами и инфраструктурой в горах, засушливых степях, оазисах, плодородных долинах и зонах пустынь, которые на протяжении веков способствовали функционированию торгового пути.