https://uz.sputniknews.ru/20230918/zarafshan-karakumskiy-koridor-spisok-yunesko-39052936.html

Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско

Зарафшан-Каракумский коридор Великого шелкового пути включили во Всемирное наследие Юнеско

Он состоит из 31 объекта, большая часть которых находится на территории Узбекистана. Республика выступила координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.

2023-09-18T09:16+0500

2023-09-18T09:16+0500

2023-09-18T09:16+0500

культура

общество

история

великий шелковый путь

юнеско

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Зарафшан-Каракумский коридор Шелкового Пути включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Соответствующее решение приняли в ходе 45-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит с 10 по 25 сентября в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.Все объекты в разные эпохи находились на одном из важнейших торговых путей в истории — Шёлковом пути и отражают многовековую историю и богатое культурно-историческое наследие.Узбекистан выступил координатором проекта по включению Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути в список Всемирного наследия.Для справки: Транснациональная серийная номинация "Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор" отражает выдающиеся достижения в области архитектуры и технологий, монументального искусства и градостроительства на этом участке Шелкового пути со II века до нашей эры по XVI век нашей эры.Объект представлен средневековыми городами и согдийскими произведениями искусства, архитектурными памятниками, свидетельствующими о влиянии зороастризма, христианства и ислама в Центральной Азии.Зарафшан-Каракумский коридор является уникальным примером взаимодействия человека с природой, проиллюстрированным сооружениями для управления водными ресурсами и инфраструктурой в горах, засушливых степях, оазисах, плодородных долинах и зонах пустынь, которые на протяжении веков способствовали функционированию торгового пути.

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