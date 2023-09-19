https://uz.sputniknews.ru/20230919/azerbaydjan-meropriyatiya-antiterror-karabax-obyavleniye-39101900.html

В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Минобороны Азербайджана объявило об "антитеррористических мероприятиях локального характера" в Карабахе.

2023-09-19T16:33+0500

2023-09-19T16:33+0500

2023-09-19T16:33+0500

азербайджан

в мире

нагорный карабах

операция

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.Также в нем указано, что выводятся из строя позиции армии Армении, а гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Баку подчеркнули, что проинформировали о проводимой операции командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Москва получает информацию от Азербайджана.В свою очередь, Минобороны Армении заявило об "относительно спокойной" обстановке на границах республики.В то же время жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах. В соцсетях появились видео, на которых слышна канонада и отдаленные взрывы, в городе звучит воздушная тревога, передает Sputnik Армения.В апреле текущего года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — в начале дороги в Лачинском коридоре, ведущей в Степанакерт. Необходимость появления КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване же заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора стало причиной гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян рассказал в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, так как она никак не способствует решению проблемы.

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