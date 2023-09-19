https://uz.sputniknews.ru/20230919/f-35-padaet-vilyamsburg-ostin-39111530.html

Осень, F-35 падает в Вильямсбурге, кто видел – скажите Остину

Осень, F-35 падает в Вильямсбурге, кто видел – скажите Остину

Американские истребители-невидимки в пух и прах разбивают миф о технологическом превосходстве США и НАТО, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2023-09-19T20:10+0500

2023-09-19T20:10+0500

2023-09-19T20:10+0500

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18 сентября на юго-востоке США – в штате Южная Каролина – по неизвестной пока причине упал очередной F-35B Lightning II из состава авиабазы Бофорт Корпуса морской пехоты.И неудивительно, ведь "Молния" имеет сотни дефектов конструкции, "косяков" программного обеспечения. Самолет не одобрен Пентагоном к серийному производству и успешно продается американским союзникам лишь потому, что иначе им будет еще хуже.Летчик катапультировался и вскоре оказался в госпитале. А его "Молния" стоимостью более $80 млн (модификация F-35B – самая дорогая из-за технологической возможности короткого взлета и вертикальной посадки) какое-то время летела на автопилоте. Транспондер уже не работал, поэтому место падения искали долго. Командование авиабазы даже обратилось за помощью к местным жителям Южной Каролины.Обломки обнаружили "в двух часах езды к северо-востоку от объединенной базы Чарльстон". Следовательно, от озера Мэрион F-35 в "состоянии зомби" пролетел не менее 100 км. Необъяснимое катапультирование, и очень опасное для гражданских завершение миссии – F-35B на автопилоте мог пролететь сотни километров, и упасть в густонаселенном районе штата.Американцы сразу вспомнили несколько аналогичных, странных ситуаций с "невидимками".Так, в декабре 2022 года F-35B потерпел аварию на авиабазе ВМС США Форт-Уэрт в Техасе. При посадке самолет дал "козла", после чего отлетела передняя стойка шасси. F-35B "клюнул" носом, пытался сделать "фуэте", зацепил крылом бетонку, летчик катапультировался.Немногим ранее, в октябре на авиабазе Хилл в штате Юта ВВС США потеряли F-35A из-за проблем программного обеспечения – самолет перестал реагировать на попытки ручного управления.На авиабазе Эглин в штате Флорида в мае 2018 года истребитель F-35A разбился при заходе на посадку.Близ авиабазы Бофорт в той же Южной Каролине 28 сентября 2018 года упал истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США.Покрыта тайной катастрофа F-35А ВВС Японии 9 апреля 2019 года – самолет упал в Тихий океан в 135 км от авиабазы Мисава.В программу разработки "исключительного" F-35 американцы за 20 лет вложили сотни миллиардов долларов, однако не доведенный до пятого поколения самолет утратил репутацию прежде, чем успел ее обрести. Слишком высока аварийность.В 2023 году планируется выпуск около 150 "Молний", но Пентагон до сего дня не дал разрешения на полномасштабное производство "сырого" F-35.Украшение газонаСамолет F-35 получил известность в мире уникальным соотношением космической цены и низкой технической готовности.Истребитель-бомбардировщик "страдает от 800 ошибок производительности", и в ходе эксплуатации постоянно открываются "новые проблемы". Американские специалисты считают, что "летающий компьютер" F-35 без работающего программного обеспечения представляет собой "украшение газона стоимостью в триллион долларов".Недоделанные "Молнии" окажутся бесполезными, если "завтра разразится война –Владимир Путин набросится на НАТО или Си Цзиньпин решит захватить Тайвань".Пентагон опасается, что системы РЭБ противника могут просто "вырубить" компьютерыF-35. В ходе СВО на Украине с помехами такого рода уже сталкивалась спутниковая сеть Starlink Илона Маска – технологическая основа связи и боевого управления ВСУ. Не касаясь конструктивных недостатков "Молнии", проблем с двигателем F135 (Pratt & Whitney), интерфейсом, шлемом дополненной реальности и подачей кислорода летчику.Даже в условиях небоевой эксплуатации F-35 способен развалиться на сверхзвуковых скоростях, поразить себя из пушки, выйти из строя от удара природной молнии, разбиться при посадке или упасть в море при взлете (только факты).При этом F-35 хорошо продается союзникам и сателлитам Америки.Госдепартамент США 13 сентября проинформировал Конгресс об одобрении продажи Южной Корее за $5 млрд 25 истребителей F-35 с запасными двигателями и прочим оборудованием. В итоге южнокорейский парк "Молний" вырастет с нынешних 60 до 85 единиц. Совершенно бессмысленная трата денег, с учетом ядерных возможностей сопредельных КНДР и КНР.Истребительная авиация Сеула считается наиболее боеспособной среди государств-союзников США. Надежность и эффективность F-35 внутри Южной Кореи подвергается сомнению: проверки выявили 234 дефекта за 18 месяцев с января 2021 года по июнь 2022 года, в том числе 172 случая с "нелетным статусом", 45 неудач конкретных миссий в 2021 году и незначительное улучшение в 2022-м. Так, в январе прошлого года корейский F-35 вынужденно совершил "приземление на брюхо" после того, как отказали его шасси.В Европе не одобренные Пентагоном "Молнии" (официально – не боеготовые) получили военно-воздушные силы Великобритании, Норвегии, Италии, Нидерландов, Дании. На очереди – Польша, Румыния, Чехия.Разумеется, отказ от закупок безнадежного американского истребителя F-35 равнозначен предательству "демократии". Между тем, Пентагон планирует в перспективе оснастить европейский (натовский) флот "Молний" тактическим ядерным оружием и направить его против России.Американцы не раскрывают причины аварий и катастроф, и все же факты – упрямая вещь.Корпус F-35 начинает разваливаться через 60 секунд полета на сверхзвуковой скорости – 1 Маха, не говоря уже о видимости машины для радаров высокотехнологичного противника (радары российских истребителей и систем ПВО отлично видят F-35 над Балтийским морем).Концепция F-35 – уничтожение противника до того, как он обнаружит "невидимку" – ни разу не проверена на практике.По оценкам ВВС США, качественные и количественные характеристики самолетов пятого поколения F-35 и F-22 (которых у Пентагона всего около 700) значительно отстают от плановых.Неспособны выполнять боевые миссии почти две трети американского флота F-35, то есть примерно 440 самолетов ВВС и ВМС США.Технологическая мистификация американского ВПК мировых аналогов не имеет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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