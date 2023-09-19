https://uz.sputniknews.ru/20230919/gosdolg-ssha-ocherednoy-rekord-39100394.html

Госдолг США побил очередной рекорд

Госдолг США побил очередной рекорд

Минфин: госдолг Соединенных Штатов впервые за всю историю страны превысил $33 трлн

2023-09-19T15:53+0500

2023-09-19T15:53+0500

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сша

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Госдолг США преодолел новую планку, превысив $33 трлн, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американского Минфина.По данным ведомства, сумма финансовых заимствований составляет $33,044 трлн.Напомним, что в начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне $31,95 трлн, но уже в середине того же месяца госдолг преодолел отметку $32 трлн.

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