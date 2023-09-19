https://uz.sputniknews.ru/20230919/kreml-nagornyy-karabax-peskov-39109696.html
Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе — Песков
Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе — Песков
Российские военные находятся на связи как с армянской, так и с азербайджанской сторонами, заявил пресс-секретарь президента России.
2023-09-19T19:01+0500
2023-09-19T19:01+0500
2023-09-19T19:47+0500
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ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. В Кремле обеспокоены резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Российские военные находятся на связи как с армянской, так и с азербайджанской сторонами, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.При этом главной задачей для Москвы Дмитрий Песков назвал безопасность жителей региона.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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россия армения азербайджан нагорный карабах дмитрий песков пресс-секретарь президента россии
россия армения азербайджан нагорный карабах дмитрий песков пресс-секретарь президента россии
Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе — Песков
19:01 19.09.2023 (обновлено: 19:47 19.09.2023)
Российские военные находятся на связи как с армянской, так и с азербайджанской сторонами, заявил пресс-секретарь президента России.
ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik.
В Кремле обеспокоены резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"По Карабаху - мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", - сказал Песков журналистам.
Российские военные находятся на связи как с армянской, так и с азербайджанской сторонами, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
"Наши военные в первую очередь, а также по другим каналам мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской сторонами", - сказал Песков журналистам.
При этом главной задачей для Москвы Дмитрий Песков назвал безопасность жителей региона.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.