https://uz.sputniknews.ru/20230919/liga-chempionov-afk-proshel-match-paxtakor--al-ayn-39117329.html

Лига чемпионов АФК: прошел матч "Пахтакор" — "Аль-Айн"

Лига чемпионов АФК: прошел матч "Пахтакор" — "Аль-Айн"

Это пятая встреча между двумя командами. По итогам предыдущих матчах между командами на счету узбекского коллектива две победы, одно поражение и одна ничья.

2023-09-19T22:37+0500

2023-09-19T22:37+0500

2023-09-19T22:37+0500

узбекистан

футбол

ташкент

пахтакор

лига чемпионов азии

итоги

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК узбекская команда "Пахтакор" сегодня встретилась с командой из ОАЭ "Аль-Айн".Встреча проходила на стадионе "Бунёдкор". В первом тайме счет открыл игрок из Эмиратов Кожоло Лаба. Затем, на 25-й минуте Халид Аль-Балуши воспользовался ошибкой узбекистанца Достона Турсунова и забил второй гол.Во втором тайме хозяева поля были более активными, но так и не смогли "распечатать" ворота соперника. Третий гол на 67-й минуте забил игрок "Аль-Айна" Кожоло Лаба.Таким образом, матч между "Пахтакором" и "Аль-Айном" завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.Ранее узбекские "львы" встречались с этой командой 4 раза. В 2010 году они победили в Аль-Айне со счетом 1:0 и в Ташкенте со счетом 3:2. В 2015 году в "Пахтакор" уступил соперникам со счетом 1:0 в Ташкенте, а в гостевом матче добился ничьей со счетом 1:1.

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