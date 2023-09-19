https://uz.sputniknews.ru/20230919/narbayeva-vizit-koreya-39109024.html
Трудоустройство, промышленность, региональное партнерство: что обсуждала Нарбаева в Корее
Трудоустройство, промышленность, региональное партнерство: что обсуждала Нарбаева в Корее
Спикер Сената Узбекистана в ходе визита встретилась с министром занятости и труда Кореи Ли Жунг Сиком и главой Национальной ассамблеи Ким Чжин Пхё.
2023-09-19T18:17+0500
2023-09-19T18:17+0500
2023-09-19T19:49+0500
узбекистан
южная корея
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
визит
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Делегация из Узбекистана во главе с главой Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится в настоящее время с рабочим визитом в Южной Корее, сообщает пресс-служба Сената.В рамках визита во вторник Танзила Нарбаева встретилась с министром занятости и труда этой страны Ли Жунг Сик.Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере трудоустройства и трудовой миграции."В центре обсуждения были такие вопросы, как важность направления в двусторонних отношениях между нашими странами, связанного с трудовыми отношениями, совместная разработка правовых основ реализации проектов в этом плане, создание благоприятных и безопасных условий достойного труда", - говорится в сообщении пресс-службы.По итогам встречи стороны договорились разработать "дорожную карту" по реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе визита Ли Жунг Сика в Узбекистан, которая будет включать в себя проведение совместных тренингов, организацию статистических данных и обмен экспертами.Ранее Танзила Нарбаева встретилась также со Спикером Национальной Ассамблеи Ким Чжин Пхё.Парламентарии обсудили укрепление отношений между двумя странами, расширение торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных, особенно межпарламентских связей."Обменялись мнениями по расширению межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Кореей, установлению тесных контактов между региональными депутатами путем принятия совместной программы местных Кенгашей с указанием конкретных мероприятий", - сообщает пресс-служба.Спикеры подчеркнули необходимость укрепление сотрудничества при реализации ряда совместных проектов, в том числе обеспечении производственных предприятий соответствующей инфраструктурой, освоении редких металлов, а также строительстве высокоскоростных магистралей.
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узбекистан южная корея партнерство сотрудничество национальная ассамблея кореи председатель ким чжин пхё министр труда ли жунг сик
узбекистан южная корея партнерство сотрудничество национальная ассамблея кореи председатель ким чжин пхё министр труда ли жунг сик
Трудоустройство, промышленность, региональное партнерство: что обсуждала Нарбаева в Корее
18:17 19.09.2023 (обновлено: 19:49 19.09.2023)
Спикер Сената Узбекистана в ходе визита встретилась с министром занятости и труда Кореи Ли Жунг Сиком и главой Национальной ассамблеи Ким Чжин Пхё.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Делегация из Узбекистана во главе с главой Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится в настоящее время с рабочим визитом в Южной Корее, сообщает
пресс-служба Сената.
В рамках визита во вторник Танзила Нарбаева встретилась с министром занятости и труда этой страны Ли Жунг Сик.
Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере трудоустройства и трудовой миграции.
"В центре обсуждения были такие вопросы, как важность направления в двусторонних отношениях между нашими странами, связанного с трудовыми отношениями, совместная разработка правовых основ реализации проектов в этом плане, создание благоприятных и безопасных условий достойного труда", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам встречи стороны договорились разработать "дорожную карту" по реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе визита Ли Жунг Сика в Узбекистан, которая будет включать в себя проведение совместных тренингов, организацию статистических данных и обмен экспертами.
Ранее Танзила Нарбаева встретилась также со Спикером Национальной Ассамблеи Ким Чжин Пхё.
Парламентарии обсудили укрепление отношений между двумя странами, расширение торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных, особенно межпарламентских связей.
"Обменялись мнениями по расширению межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Кореей, установлению тесных контактов между региональными депутатами путем принятия совместной программы местных Кенгашей с указанием конкретных мероприятий", - сообщает пресс-служба.
Спикеры подчеркнули необходимость укрепление сотрудничества при реализации ряда совместных проектов, в том числе обеспечении производственных предприятий соответствующей инфраструктурой, освоении редких металлов, а также строительстве высокоскоростных магистралей.