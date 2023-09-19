https://uz.sputniknews.ru/20230919/narbayeva-vizit-koreya-39109024.html

Трудоустройство, промышленность, региональное партнерство: что обсуждала Нарбаева в Корее

Трудоустройство, промышленность, региональное партнерство: что обсуждала Нарбаева в Корее

Спикер Сената Узбекистана в ходе визита встретилась с министром занятости и труда Кореи Ли Жунг Сиком и главой Национальной ассамблеи Ким Чжин Пхё.

2023-09-19T18:17+0500

2023-09-19T18:17+0500

2023-09-19T19:49+0500

узбекистан

южная корея

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

визит

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Делегация из Узбекистана во главе с главой Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится в настоящее время с рабочим визитом в Южной Корее, сообщает пресс-служба Сената.В рамках визита во вторник Танзила Нарбаева встретилась с министром занятости и труда этой страны Ли Жунг Сик.Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере трудоустройства и трудовой миграции."В центре обсуждения были такие вопросы, как важность направления в двусторонних отношениях между нашими странами, связанного с трудовыми отношениями, совместная разработка правовых основ реализации проектов в этом плане, создание благоприятных и безопасных условий достойного труда", - говорится в сообщении пресс-службы.По итогам встречи стороны договорились разработать "дорожную карту" по реализации меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе визита Ли Жунг Сика в Узбекистан, которая будет включать в себя проведение совместных тренингов, организацию статистических данных и обмен экспертами.Ранее Танзила Нарбаева встретилась также со Спикером Национальной Ассамблеи Ким Чжин Пхё.Парламентарии обсудили укрепление отношений между двумя странами, расширение торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных, особенно межпарламентских связей."Обменялись мнениями по расширению межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Кореей, установлению тесных контактов между региональными депутатами путем принятия совместной программы местных Кенгашей с указанием конкретных мероприятий", - сообщает пресс-служба.Спикеры подчеркнули необходимость укрепление сотрудничества при реализации ряда совместных проектов, в том числе обеспечении производственных предприятий соответствующей инфраструктурой, освоении редких металлов, а также строительстве высокоскоростных магистралей.

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