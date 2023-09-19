https://uz.sputniknews.ru/20230919/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-20-sentyabr-2023-39103966.html
Доллар, евро и рубль подорожали — официальный курс валют в Узбекистане на 20 сентября
Доллар, евро и рубль подорожали — официальный курс валют в Узбекистане на 20 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 20 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-19T16:57+0500
2023-09-19T16:57+0500
2023-09-19T16:57+0500
узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
евро
доллары
рубль
китайский юань
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/11/16018517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d560934b0ab573778f30bf99b88a78c2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 168,04 сумов (+7,65), евро — 13 006,42 сумов (+27,64), рубля — 126,47 сумов (+0,22), а китайского юаня — 1 668,84 сумов (+2,17), сообщает ЦБ страны.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/11/16018517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_139d905205504c01bfee350bd570e7bd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане евро доллары рубль китайский юань экономика
узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане евро доллары рубль китайский юань экономика
Доллар, евро и рубль подорожали — официальный курс валют в Узбекистане на 20 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 20 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.