https://uz.sputniknews.ru/20230919/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-20-sentyabr-2023-39103966.html

Доллар, евро и рубль подорожали — официальный курс валют в Узбекистане на 20 сентября

Доллар, евро и рубль подорожали — официальный курс валют в Узбекистане на 20 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 20 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-19T16:57+0500

2023-09-19T16:57+0500

2023-09-19T16:57+0500

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 168,04 сумов (+7,65), евро — 13 006,42 сумов (+27,64), рубля — 126,47 сумов (+0,22), а китайского юаня — 1 668,84 сумов (+2,17), сообщает ЦБ страны.

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