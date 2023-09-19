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Обещают дождь — погода в Ташкенте на 19 сентября
Обещают дождь — погода в Ташкенте на 19 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана во вторник.
2023-09-19T05:04+0500
2023-09-19T05:04+0500
2023-09-19T05:04+0500
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, с переходом в западный, 3-8 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем +26-28.
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ташкент общество узгидромет погода погода в ташкенте прогноз погоды прогноз прогноз погоды в ташкенте
Обещают дождь — погода в Ташкенте на 19 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана во вторник.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, с переходом в западный, 3-8 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем +26-28.