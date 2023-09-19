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В каких регионах пройдут дожди — погода в Узбекистане на 20 сентября

В каких регионах пройдут дожди — погода в Узбекистане на 20 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.

2023-09-19T14:29+0500

2023-09-19T14:29+0500

2023-09-19T14:34+0500

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Ветер западный, 7-12 м/с. Дожди ночью и утром пройдут местами в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях. Возможны грозы. Осадки также прогнозируют в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, горных и предгорных районах республики.Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в отдельных районах Ташобласти и Ферганской долины.Температура воздуха днем:

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