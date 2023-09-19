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В каких регионах пройдут дожди — погода в Узбекистане на 20 сентября
В каких регионах пройдут дожди — погода в Узбекистане на 20 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
2023-09-19T14:29+0500
2023-09-19T14:29+0500
2023-09-19T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Ветер западный, 7-12 м/с. Дожди ночью и утром пройдут местами в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях. Возможны грозы. Осадки также прогнозируют в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, горных и предгорных районах республики.Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в отдельных районах Ташобласти и Ферганской долины.Температура воздуха днем:
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погода погода в узбекистане узгидромет общество прогноз прогноз погоды по узбекистану
погода погода в узбекистане узгидромет общество прогноз прогноз погоды по узбекистану
В каких регионах пройдут дожди — погода в Узбекистане на 20 сентября
14:29 19.09.2023 (обновлено: 14:34 19.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Дожди ночью и утром пройдут местами в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях. Возможны грозы.
Осадки также прогнозируют в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, горных и предгорных районах республики.
Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в отдельных районах Ташобласти и Ферганской долины.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 26-31 градус тепла;
предгорные и горные районы — 15-20 градусов тепла.