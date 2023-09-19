https://uz.sputniknews.ru/20230919/posolstvo-uzbekistan-deli-nagrada-39093019.html
Посольству Узбекистана в Дели вручили специальную награду
Посольству Узбекистана в Дели вручили специальную награду
Ее учредили Международный институт гостиничного менеджмента и Международный совет по гостеприимству.
2023-09-19T13:49+0500
2023-09-19T13:49+0500
2023-09-19T14:07+0500
узбекистан
индия
дели
образование
посольство
сотрудничество
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общество
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Посольству Узбекистана в Индии вручена специальная награда "За вклад в культуру, разнообразие и образование", учрежденная Международным институтом гостиничного менеджмента и Международным советом по гостеприимству, сообщает ИА “Дунё”.Традиционно эту международную награду вручают на официальной церемонии в честь Дня учителей, который отмечается в Индии в сентябре.Участники встречи отметили эффективное взаимодействие двух стран в сфере образования.Также речь шла о реализации в Самарканде совместного проекта с Международным институтом гостиничного менеджмента, перспективы которого изучают в эти дни. Также он добавил, что институт сотрудничает с около 70 странами мира, и студенты из Узбекистана смогут пройти стажировку в США, Австралии, Новой Зеландии, странах Европы, Азии и Африки.
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общество узбекистан образование индия сотрудничество дели посольство награда
общество узбекистан образование индия сотрудничество дели посольство награда
Посольству Узбекистана в Дели вручили специальную награду
13:49 19.09.2023 (обновлено: 14:07 19.09.2023)
Ее учредили Международный институт гостиничного менеджмента и Международный совет по гостеприимству.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Посольству Узбекистана в Индии вручена специальная награда "За вклад в культуру, разнообразие и образование", учрежденная Международным институтом гостиничного менеджмента и Международным советом по гостеприимству, сообщает ИА “Дунё”.
Традиционно эту международную награду вручают на официальной церемонии в честь Дня учителей, который отмечается в Индии в сентябре.
Участники встречи отметили эффективное взаимодействие двух стран в сфере образования.
"Сегодня в Узбекистане успешно функционируют кампусы университетов Амити и Шарда, ИT-института “Самбрам” и Группы институтов “Ачарья”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о реализации в Самарканде совместного проекта с Международным институтом гостиничного менеджмента, перспективы которого изучают в эти дни.
"С нетерпением ждем нашей поездки в древний Самарканд в следующем месяце, во время 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Мы намерены предоставить молодежи Узбекистана возможность получить современное образование в сфере гостеприимства", — сказал директор Делийского филиала IIHM Абдулла Ахмад.
Также он добавил, что институт сотрудничает с около 70 странами мира, и студенты из Узбекистана смогут пройти стажировку в США, Австралии, Новой Зеландии, странах Европы, Азии и Африки.