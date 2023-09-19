https://uz.sputniknews.ru/20230919/posolstvo-uzbekistan-deli-nagrada-39093019.html

Посольству Узбекистана в Дели вручили специальную награду

Посольству Узбекистана в Дели вручили специальную награду

Ее учредили Международный институт гостиничного менеджмента и Международный совет по гостеприимству.

2023-09-19T13:49+0500

2023-09-19T13:49+0500

2023-09-19T14:07+0500

узбекистан

индия

дели

образование

посольство

сотрудничество

награда

общество

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Посольству Узбекистана в Индии вручена специальная награда "За вклад в культуру, разнообразие и образование", учрежденная Международным институтом гостиничного менеджмента и Международным советом по гостеприимству, сообщает ИА “Дунё”.Традиционно эту международную награду вручают на официальной церемонии в честь Дня учителей, который отмечается в Индии в сентябре.Участники встречи отметили эффективное взаимодействие двух стран в сфере образования.Также речь шла о реализации в Самарканде совместного проекта с Международным институтом гостиничного менеджмента, перспективы которого изучают в эти дни. Также он добавил, что институт сотрудничает с около 70 странами мира, и студенты из Узбекистана смогут пройти стажировку в США, Австралии, Новой Зеландии, странах Европы, Азии и Африки.

узбекистан

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