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Шойгу встретился с начальником Генштаба ВС Ирана
Шойгу встретился с начальником Генштаба ВС Ирана
Военное руководство двух стран обсудило вопросы российско-иранского военного сотрудничества. Отношения в оборонной сфере развиваются динамично, оценил глава Минобороны РФ.
2023-09-19T22:49+0500
2023-09-19T22:49+0500
2023-09-19T22:49+0500
россия
иран
визит
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА Новости. В ходе встречи Сергей Шойгу заявил, что отношения в этой сфере развиваются динамично. Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнёр России на Ближнем Востоке". Страны обсудили международную и региональную повестку."Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", – сказал Шойгу. Глава российского оборонного ведомства также предложил Багера обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.
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россия министр обороны сергей шойгу иран глава генерального штаба вооруженных сил мохаммад багери
россия министр обороны сергей шойгу иран глава генерального штаба вооруженных сил мохаммад багери
Шойгу встретился с начальником Генштаба ВС Ирана
Военное руководство двух стран обсудило вопросы российско-иранского военного сотрудничества. Отношения в оборонной сфере развиваются динамично, оценил глава Минобороны РФ.
ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА Новости
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В ходе встречи Сергей Шойгу заявил, что отношения в этой сфере развиваются динамично.
"Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнёрства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", - сказал он.
Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнёр России на Ближнем Востоке".
"Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений", - отметил министр обороны РФ.
Страны обсудили международную и региональную повестку.
"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", – сказал Шойгу. Глава российского оборонного ведомства также предложил Багера обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.