https://uz.sputniknews.ru/20230919/shoygu-vizit-iran-39118240.html

Шойгу встретился с начальником Генштаба ВС Ирана

Шойгу встретился с начальником Генштаба ВС Ирана

Военное руководство двух стран обсудило вопросы российско-иранского военного сотрудничества. Отношения в оборонной сфере развиваются динамично, оценил глава Минобороны РФ.

2023-09-19T22:49+0500

2023-09-19T22:49+0500

2023-09-19T22:49+0500

россия

иран

визит

сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА Новости. В ходе встречи Сергей Шойгу заявил, что отношения в этой сфере развиваются динамично. Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнёр России на Ближнем Востоке". Страны обсудили международную и региональную повестку."Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", – сказал Шойгу. Глава российского оборонного ведомства также предложил Багера обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

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