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От одежды до светофоров: как смайлик прочно вошел в нашу жизнь
От одежды до светофоров: как смайлик прочно вошел в нашу жизнь
Во всем мире 19 сентября отмечают день рождения смайлика. Желтый "колобок", изображающий целую гамму разных эмоций, уже давно вышел за пределы электронных мессенджеров. Предлагаем вам подборку самых ярких и необычных фото-смайлов.
2023-09-19T22:02+0500
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фото смайлик день рождения смайлика эмодзи victoria's secret показ мод фестиваль музыки искусства вулкан исландия россия сша англия турция индия книга рекордов гиннеса

От одежды до светофоров: как смайлик прочно вошел в нашу жизнь

22:02 19.09.2023
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НовостиTelegram
Во всем мире 19 сентября отмечают день рождения смайлика. Желтый "колобок", изображающий целую гамму разных эмоций, уже давно вышел за пределы электронных мессенджеров. Предлагаем вам подборку самых ярких и необычных фото-смайлов.
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Модель со смайликом на показе мод 2013 Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

Модель со смайликом на показе мод 2013 Victoria&#x27;s Secret Fashion Show в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Модель со смайликом на показе мод 2013 Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

© Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкУчастники празднования Всемирного дня Эмоджи и попытки попасть в Книгу рекордов GUINNESS WORLD RECORDS® в категории "Самая многочисленная группа людей в костюмах эмоджи, собравшихся одновременно в нескольких местах по всему миру" в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
Участники празднования Всемирного дня Эмоджи и попытки попасть в Книгу рекордов GUINNESS WORLD RECORDS, Россия - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Valery Melnikov
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Участники празднования Всемирного дня Эмоджи и попытки попасть в Книгу рекордов GUINNESS WORLD RECORDS® в категории "Самая многочисленная группа людей в костюмах эмоджи, собравшихся одновременно в нескольких местах по всему миру" в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
© AFP 2023 / Leon Neal

Участники ежегодного музыкального фестиваля в Гластонбери, Англия.

Участники ежегодного музыкального фестиваля в Гластонбери, Англия. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2023 / Leon Neal

Участники ежегодного музыкального фестиваля в Гластонбери, Англия.

© AP Photo / Zach Cordner/Invision

Фестиваль музыки и искусства 2014 Coachella Music and Arts Festival в Айдахо, Калифорния.

Фестиваль музыки и искусства 2014 Coachella Music and Arts Festival в Айдахо, Калифорния. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Zach Cordner/Invision

Фестиваль музыки и искусства 2014 Coachella Music and Arts Festival в Айдахо, Калифорния.

© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

Турист рисует смайлик на стенде, покрытом вулканическим пеплом во время извержения вулкана в Исландии, 2010 год.

Турист рисует смайлик на стенде, покрытом вулканическим пеплом во время извержения вулкана в Исландии, 2010 год. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Halldor Kolbeins

Турист рисует смайлик на стенде, покрытом вулканическим пеплом во время извержения вулкана в Исландии, 2010 год.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкЗрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Зрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Девушка в Нью-Йорке в пальто с изображением смайлика.

Девушка в Нью-Йорке в пальто с изображением смайлика. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Timothy A. Clary

Девушка в Нью-Йорке в пальто с изображением смайлика.

© AFP 2023 / Jacques Demarthon

Эмоджи на светофоре в Париже, 2012 год.

Эмоджи на светофоре в Париже, 2012 год. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2023 / Jacques Demarthon

Эмоджи на светофоре в Париже, 2012 год.

© AFP 2023 / Marco Bertorello

Кроссовок футболиста Марчело Брозовича со смайликом на матче в Генуе, 2021 год.

Кроссовок футболиста Марчело Брозовича со смайликом на матче в Генуе, 2021 год. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Marco Bertorello

Кроссовок футболиста Марчело Брозовича со смайликом на матче в Генуе, 2021 год.

© AFP 2023 / Strdel

4444 ученика из 25 школ индийского Гвалиора держат разноцветные куски ткани, образуя гигантский смайлик, во время попытки войти в книгу Гиннеса как самый большой человеческий смайлик, 2012 г.

4444 ученика из 25 школ индийского Гвалиора держат разноцветные куски ткани, образуя гигантский смайлик, во время попытки войти в книгу Гиннеса как самый большой человеческий смайлик, 2012 г. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2023 / Strdel

4444 ученика из 25 школ индийского Гвалиора держат разноцветные куски ткани, образуя гигантский смайлик, во время попытки войти в книгу Гиннеса как самый большой человеческий смайлик, 2012 г.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Сторонник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре.

Сторонник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Сторонник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре.

© AP Photo / Eugene Tanner

Болельщики на футбольном матче в Гонолулу незадолго до Хеллоуина пришли в масках смайликов.

Болельщики на футбольном матче в Гонолулу незадолго до Хеллоуина пришли в масках смайликов. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Eugene Tanner

Болельщики на футбольном матче в Гонолулу незадолго до Хеллоуина пришли в масках смайликов.

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