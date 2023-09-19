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От одежды до светофоров: как смайлик прочно вошел в нашу жизнь
От одежды до светофоров: как смайлик прочно вошел в нашу жизнь
Во всем мире 19 сентября отмечают день рождения смайлика. Желтый "колобок", изображающий целую гамму разных эмоций, уже давно вышел за пределы электронных мессенджеров. Предлагаем вам подборку самых ярких и необычных фото-смайлов.
2023-09-19T22:02+0500
2023-09-19T22:02+0500
2023-09-19T22:02+0500
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фото смайлик день рождения смайлика эмодзи victoria's secret показ мод фестиваль музыки искусства вулкан исландия россия сша англия турция индия книга рекордов гиннеса
фото смайлик день рождения смайлика эмодзи victoria's secret показ мод фестиваль музыки искусства вулкан исландия россия сша англия турция индия книга рекордов гиннеса
От одежды до светофоров: как смайлик прочно вошел в нашу жизнь
Во всем мире 19 сентября отмечают день рождения смайлика. Желтый "колобок", изображающий целую гамму разных эмоций, уже давно вышел за пределы электронных мессенджеров. Предлагаем вам подборку самых ярких и необычных фото-смайлов.
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
Модель со смайликом на показе мод 2013 Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.
Модель со смайликом на показе мод 2013 Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.
© Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанк Участники празднования Всемирного дня Эмоджи и попытки попасть в Книгу рекордов GUINNESS WORLD RECORDS® в категории "Самая многочисленная группа людей в костюмах эмоджи, собравшихся одновременно в нескольких местах по всему миру" в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
Участники празднования Всемирного дня Эмоджи и попытки попасть в Книгу рекордов GUINNESS WORLD RECORDS® в категории "Самая многочисленная группа людей в костюмах эмоджи, собравшихся одновременно в нескольких местах по всему миру" в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
© AFP 2023 / Leon Neal
Участники ежегодного музыкального фестиваля в Гластонбери, Англия.
Участники ежегодного музыкального фестиваля в Гластонбери, Англия.
© AP Photo / Zach Cordner/Invision
Фестиваль музыки и искусства 2014 Coachella Music and Arts Festival в Айдахо, Калифорния.
Фестиваль музыки и искусства 2014 Coachella Music and Arts Festival в Айдахо, Калифорния.
© AFP 2023 / Halldor Kolbeins
Турист рисует смайлик на стенде, покрытом вулканическим пеплом во время извержения вулкана в Исландии, 2010 год.
Турист рисует смайлик на стенде, покрытом вулканическим пеплом во время извержения вулкана в Исландии, 2010 год.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк Зрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Зрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© AFP 2023 / Timothy A. Clary
Девушка в Нью-Йорке в пальто с изображением смайлика.
Девушка в Нью-Йорке в пальто с изображением смайлика.
© AFP 2023 / Jacques Demarthon
Эмоджи на светофоре в Париже, 2012 год.
Эмоджи на светофоре в Париже, 2012 год.
© AFP 2023 / Marco Bertorello
Кроссовок футболиста Марчело Брозовича со смайликом на матче в Генуе, 2021 год.
Кроссовок футболиста Марчело Брозовича со смайликом на матче в Генуе, 2021 год.
© AFP 2023 / Strdel
4444 ученика из 25 школ индийского Гвалиора держат разноцветные куски ткани, образуя гигантский смайлик, во время попытки войти в книгу Гиннеса как самый большой человеческий смайлик, 2012 г.
4444 ученика из 25 школ индийского Гвалиора держат разноцветные куски ткани, образуя гигантский смайлик, во время попытки войти в книгу Гиннеса как самый большой человеческий смайлик, 2012 г.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Сторонник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре.
Сторонник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре.
© AP Photo / Eugene Tanner
Болельщики на футбольном матче в Гонолулу незадолго до Хеллоуина пришли в масках смайликов.
Болельщики на футбольном матче в Гонолулу незадолго до Хеллоуина пришли в масках смайликов.