От одежды до светофоров: как смайлик прочно вошел в нашу жизнь

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Участники празднования Всемирного дня Эмоджи и попытки попасть в Книгу рекордов GUINNESS WORLD RECORDS® в категории "Самая многочисленная группа людей в костюмах эмоджи, собравшихся одновременно в нескольких местах по всему миру" в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.