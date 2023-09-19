https://uz.sputniknews.ru/20230919/tashkent-gaz-otklyucheniye-19-sentyabr-2023-39080868.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

19 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-19T10:02+0500

2023-09-19T10:02+0500

2023-09-19T10:21+0500

ташкент

график отключений газа

газ

ремонт

махалля

район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24928911_0:196:2942:1851_1920x0_80_0_0_df41e46d0a3f3af4b7525b2bf3d0cb44.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Бектемирского и Сергелийского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят по следующим адресам:Бектемирский район — с 09.00 до 19.00:Сергелийский район — с 10.00 до 17.00:

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент график отключений газа махалля ремонт район общество газ