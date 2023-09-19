https://uz.sputniknews.ru/20230919/tashkent-gaz-otklyucheniye-19-sentyabr-2023-39080868.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
19 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-19T10:02+0500
2023-09-19T10:02+0500
2023-09-19T10:21+0500
ташкент
график отключений газа
газ
ремонт
махалля
район
общество
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Бектемирского и Сергелийского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят по следующим адресам:Бектемирский район — с 09.00 до 19.00:Сергелийский район — с 10.00 до 17.00:
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ташкент график отключений газа махалля ремонт район общество газ
ташкент график отключений газа махалля ремонт район общество газ
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
10:02 19.09.2023 (обновлено: 10:21 19.09.2023)
19 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Бектемирского и Сергелийского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает
“Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят по следующим адресам:
Бектемирский район — с 09.00 до 19.00:
махалли "Йик ота" и "Гулбог";
Сергелийский район — с 10.00 до 17.00:
махалли "Нугай курган" "Кубайтепа" и "Кутбарака";