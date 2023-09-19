https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-futbol-liga-chempionov-paxtakor-al-ayn-39091923.html

Где и во сколько пройдет матч "Пахтакор" — "Аль-Айн"

Где и во сколько пройдет матч "Пахтакор" — "Аль-Айн"

Узбекский клуб встретится с командой из ОАЭ в рамках группового тура Лиги Чемпионов АФК№

2023-09-19T13:38+0500

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узбекистан

спорт

футбол

лига чемпионов азии

пахтакор

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Сегодня футбольный клуб "Пахтакор" в 1-м туре Лиги чемпионов Азии сыграет с командой "Аль-Айн" из ОАЭ, сообщает пресс-служба узбекского клуба в своем Telegram-канале. Матч состоится на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте в 19.00 по местному времени.Видео самых интересных моментов игры смотрите в Telegram-канале Sputnik. Ранее узбекские "львы" встречались с этой командой 4 раза. В 2010 году они победили в Аль-Айне со счетом 1:0 и в Ташкенте со счетом 3:2. В 2015 году в "Пахтакор" уступил соперникам со счетом 1:0 в Ташкенте, а в гостевом матче добился ничьей со счетом 1:1.

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