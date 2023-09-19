https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-shtamm-pirola-ses-kommentariy-39086432.html

Санэпидкомитет: в Узбекистане штамм короновируса "Пирола" не выявлен

Санэпидкомитет: в Узбекистане штамм короновируса "Пирола" не выявлен

СЭС оценил эпидемиологическую ситуацию в республике, как стабильную.

2023-09-19T11:52+0500

2023-09-19T11:52+0500

2023-09-19T12:30+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

штамм-омикрон

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В настоящее время в ряде стран мира распространяется новый штамм короновируса "Пирола". Он может быть более заразным, чем "Омикрон".Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, в республике и в соседних странах случаев заболевания этим штаммом не зафиксировано.Анализ генома коронавируса, проведенный в НИИ вирусологии Комитета санэпиднадзора, показал, что у 100 % инфицированных в Узбекистане выявлены различные варианты штамма "Омикрон". Штамм "Пирола" зарегистрировали в Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, ЮАР, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Таиланде и США.Этот новый штамм Covid впервые выявили летом 2023 года. С тех пор наблюдался небольшой рост заболеваемости и смертности в некоторых регионах.

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