https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-shtamm-pirola-ses-kommentariy-39086432.html
Санэпидкомитет: в Узбекистане штамм короновируса "Пирола" не выявлен
Санэпидкомитет: в Узбекистане штамм короновируса "Пирола" не выявлен
СЭС оценил эпидемиологическую ситуацию в республике, как стабильную.
2023-09-19T11:52+0500
2023-09-19T11:52+0500
2023-09-19T12:30+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
штамм-омикрон
комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В настоящее время в ряде стран мира распространяется новый штамм короновируса "Пирола". Он может быть более заразным, чем "Омикрон".Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, в республике и в соседних странах случаев заболевания этим штаммом не зафиксировано.Анализ генома коронавируса, проведенный в НИИ вирусологии Комитета санэпиднадзора, показал, что у 100 % инфицированных в Узбекистане выявлены различные варианты штамма "Омикрон". Штамм "Пирола" зарегистрировали в Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, ЮАР, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Таиланде и США.Этот новый штамм Covid впервые выявили летом 2023 года. С тех пор наблюдался небольшой рост заболеваемости и смертности в некоторых регионах.
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общество узбекистан коронавирус covid -19 штамм омикрон комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
общество узбекистан коронавирус covid -19 штамм омикрон комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
Санэпидкомитет: в Узбекистане штамм короновируса "Пирола" не выявлен
11:52 19.09.2023 (обновлено: 12:30 19.09.2023)
СЭС оценивает эпидемиологическую ситуацию в республике, как стабильную.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В настоящее время в ряде стран мира распространяется новый штамм короновируса "Пирола". Он может быть более заразным, чем "Омикрон".
Как сообщает
Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, в республике и в соседних странах случаев заболевания этим штаммом не зафиксировано.
Анализ генома коронавируса, проведенный в НИИ вирусологии Комитета санэпиднадзора, показал, что у 100 % инфицированных в Узбекистане выявлены различные варианты штамма "Омикрон".
"Сейчас в стране стабильная эпидемическая обстановка, нет причин для беспокойства", — подчеркнули в службе.
Штамм "Пирола" зарегистрировали в Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, ЮАР, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Таиланде и США.
Этот новый штамм Covid впервые выявили летом 2023 года. С тех пор наблюдался небольшой рост заболеваемости и смертности в некоторых регионах.