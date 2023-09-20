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Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
20 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-20T08:50+0500
2023-09-20T08:50+0500
2023-09-20T09:24+0500
узбекистан
ташкент
свет
график отключения электричества
ремонт
район
махалля
общество
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В среду в Учтепинском и Сергелийском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети". Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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ташкент свет отключение график отключений электричества ремонт район махалля общество
ташкент свет отключение график отключений электричества ремонт район махалля общество
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
08:50 20.09.2023 (обновлено: 09:24 20.09.2023)
20 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
В среду в Учтепинском и Сергелийском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Учтепинский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Дегрез” и "Кукча Октепа";
Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 на некоторых улицах махалли “Хонобод”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.