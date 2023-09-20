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Интеграция в рамках ЕАЭС помогает достигать целей устойчивого развития — ЕЭК
Интеграция в рамках ЕАЭС помогает достигать целей устойчивого развития — ЕЭК
Председатель Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук представил в ООН совместное заявление государств Союза о влиянии евразийской экономической интеграции на достижение глобальных целей.
2023-09-20T15:16+0500
2023-09-20T15:16+0500
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Экономическая интеграция в рамках Евразийского экономического союза помогает странам объединения достигать Целей устойчивого развития (ЦУР), определенных ООН. Об этом сообщил на саммите по ЦУР под эгидой Генассамблеи ООН председатель Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В ходе саммита он озвучил Совместное заявление государств-членов ЕАЭС о влиянии экономической интеграции на достижение ЦУР ООН.В частности, положительное влияние на показатели оказывает свобода движения товаров и услуг в рамках объединения. Граждане стран Союза также пользуются преимуществами свободы движения рабочей силы. Кроме того, государства договорились о поэтапной гармонизации законодательств в области регулирования финансовых рынков, результатом чего станет создание единого финансового рынка ЕАЭС и органа по его регулированию. Евразийская интеграция также способствует реализации климатической повестки — страны стремятся к созданию общего доступа к устойчивым и современным источникам энергии и мерам по борьбе с изменениями климата. В частности, пять государств сформировали банк климатических технологий и цифровых инициатив, утвердили перечень критериев "зеленых" проектов."Достижение ЦУР — общее дело, ради которого необходимо объединить усилия и мобилизовать существующие ресурсы всем участникам международных отношений", — говорится в заключении документа.
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евразийский экономический совет еаэс евразийская экономическая комиссия еэк цели устойчивого развития оон вице-премьер алексей оверчук совместное заявление стран - участниц еаэс
евразийский экономический совет еаэс евразийская экономическая комиссия еэк цели устойчивого развития оон вице-премьер алексей оверчук совместное заявление стран - участниц еаэс
Интеграция в рамках ЕАЭС помогает достигать целей устойчивого развития — ЕЭК
15:16 20.09.2023 (обновлено: 16:13 20.09.2023)
Председатель Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук представил в ООН совместное заявление государств Союза о влиянии евразийской экономической интеграции на достижение глобальных целей.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Экономическая интеграция в рамках Евразийского экономического союза помогает странам объединения достигать Целей устойчивого развития (ЦУР), определенных ООН. Об этом сообщил на саммите по ЦУР под эгидой Генассамблеи ООН председатель Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В ходе саммита он озвучил Совместное заявление
государств-членов ЕАЭС о влиянии экономической интеграции на достижение ЦУР ООН.
"Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС является дополнительным фактором, способствующим достижению ЦУР. Государства-члены ЕАЭС с удовлетворением отмечают положительные темпы достижения ими ЦУР в областях, отнесенных к сфере компетенции ЕАЭС", — говорится в заявлении.
В частности, положительное влияние на показатели оказывает свобода движения товаров и услуг в рамках объединения. Граждане стран Союза также пользуются преимуществами свободы движения рабочей силы.
"Граждане наших государств ощущают практические преимущества от реализованной в ЕАЭС свободы движения рабочей силы. Для трудящихся из государств-членов ЕАЭС нет необходимости в получении разрешений на работу, подтверждении документов об образовании, выданных в государствах-членах ЕАЭС", — уточнил Оверчук.
Кроме того, государства договорились о поэтапной гармонизации законодательств в области регулирования финансовых рынков, результатом чего станет создание единого финансового рынка ЕАЭС и органа по его регулированию.
"Весомый вклад в достижение ЦУР государствами-членами ЕАЭС внесла цифровая повестка ЕАЭС. В частности, унифицированная система поиска "Работа без границ" значительно упрощает поиск работы, а Экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и Евразийская сеть промышленной кооперации ускоряют процесс вывода на рынок новой продукции и усиления кооперации с третьими странами", — подчеркивается в заявлении.
Евразийская интеграция также способствует реализации климатической повестки — страны стремятся к созданию общего доступа к устойчивым и современным источникам энергии и мерам по борьбе с изменениями климата. В частности, пять государств сформировали банк климатических технологий и цифровых инициатив, утвердили перечень критериев "зеленых" проектов.
"Достижение ЦУР — общее дело, ради которого необходимо объединить усилия и мобилизовать существующие ресурсы всем участникам международных отношений", — говорится в заключении документа.