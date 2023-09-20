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Интеграция в рамках ЕАЭС помогает достигать целей устойчивого развития — ЕЭК

Интеграция в рамках ЕАЭС помогает достигать целей устойчивого развития — ЕЭК

Председатель Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук представил в ООН совместное заявление государств Союза о влиянии евразийской экономической интеграции на достижение глобальных целей.

2023-09-20T15:16+0500

2023-09-20T15:16+0500

2023-09-20T16:13+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Экономическая интеграция в рамках Евразийского экономического союза помогает странам объединения достигать Целей устойчивого развития (ЦУР), определенных ООН. Об этом сообщил на саммите по ЦУР под эгидой Генассамблеи ООН председатель Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В ходе саммита он озвучил Совместное заявление государств-членов ЕАЭС о влиянии экономической интеграции на достижение ЦУР ООН.В частности, положительное влияние на показатели оказывает свобода движения товаров и услуг в рамках объединения. Граждане стран Союза также пользуются преимуществами свободы движения рабочей силы. Кроме того, государства договорились о поэтапной гармонизации законодательств в области регулирования финансовых рынков, результатом чего станет создание единого финансового рынка ЕАЭС и органа по его регулированию. Евразийская интеграция также способствует реализации климатической повестки — страны стремятся к созданию общего доступа к устойчивым и современным источникам энергии и мерам по борьбе с изменениями климата. В частности, пять государств сформировали банк климатических технологий и цифровых инициатив, утвердили перечень критериев "зеленых" проектов."Достижение ЦУР — общее дело, ради которого необходимо объединить усилия и мобилизовать существующие ресурсы всем участникам международных отношений", — говорится в заключении документа.

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