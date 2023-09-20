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https://uz.sputniknews.ru/20230920/kitayanka-spela-katyushu-v-mariupole-39148801.html
Это видео набрало 110 млн просмотров: китаянка спела "Катюшу" в Мариуполе
Это видео набрало 110 млн просмотров: китаянка спела "Катюшу" в Мариуполе
Китайская певица Ван Фан исполнила знаменитую русскую песню здании театра в Мариуполе, которое отстраивают заново.
2023-09-20T18:47+0500
2023-09-20T19:08+0500
россия
днр
китай
певица
видео
видеоролик
украина
мид
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Китайская оперная певица Ван Фан побывала в Мариуполе и спела "Катюшу" в отстраивающемся здании театра и покорила соцсети – ролик набрал более 110 млн просмотров, пишет Ukraina.ru.Певица побывала в Мариуполе в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В здании театра, которое отстраивают заново, она исполнила знаменитую песню "Катюша".Ролик быстро стал популярным, набрав десятки тысяч просмотров. О нем писали СМИ по всему миру: британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также другие издания в разных странах.Отреагировали на ролик и в министерстве иностранных дел Украины. Официальный представитель МИД Олег Николаенко раскритиковал приезд китайских граждан в ДНР.По словам Николаенко, всем членам этой делегации запретят въезд на Украину. Тем не менее, на Украине вирусный ролик просмотрели 500 тыс. раз. В России он набрал более 6 млн просмотров, а в Китае – более 100 млн.Ван Фан реакция украинского МИД не огорчила. На пресс-конференции она прокомментировала публикацию Николаенко?Китайская делегация также смогла побывать в Крыму, где пообщалась с губернатором региона Сергеем Аксеновым.
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россия днр донецкая народная республика мариуполь китайская оперная певица ван фан катюша здание театра мид украины сми вирусный скандальный ролик
россия днр донецкая народная республика мариуполь китайская оперная певица ван фан катюша здание театра мид украины сми вирусный скандальный ролик

Это видео набрало 110 млн просмотров: китаянка спела "Катюшу" в Мариуполе

18:47 20.09.2023 (обновлено: 19:08 20.09.2023)
© Foto : скриншот видеоКитайская певица Ван Фан.
Китайская певица Ван Фан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
© Foto : скриншот видео
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Китайская певица Ван Фан исполнила знаменитую русскую песню здании театра в Мариуполе, которое отстраивают заново.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Китайская оперная певица Ван Фан побывала в Мариуполе и спела "Катюшу" в отстраивающемся здании театра и покорила соцсети – ролик набрал более 110 млн просмотров, пишет Ukraina.ru.
Певица побывала в Мариуполе в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В здании театра, которое отстраивают заново, она исполнила знаменитую песню "Катюша".
"Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", — объяснила она выбор песни.
Ролик быстро стал популярным, набрав десятки тысяч просмотров. О нем писали СМИ по всему миру: британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также другие издания в разных странах.
Отреагировали на ролик и в министерстве иностранных дел Украины. Официальный представитель МИД Олег Николаенко раскритиковал приезд китайских граждан в ДНР.
"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — написал он.
По словам Николаенко, всем членам этой делегации запретят въезд на Украину. Тем не менее, на Украине вирусный ролик просмотрели 500 тыс. раз. В России он набрал более 6 млн просмотров, а в Китае – более 100 млн.
Ван Фан реакция украинского МИД не огорчила. На пресс-конференции она прокомментировала публикацию Николаенко?
"По китайскому закону надо уважать законы страны пребывания. Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы. Если у Украины есть вопросы, она может прояснить их с российскими властями. А у украинцев, посещающих Тайвань, не было китайских виз", — сказала она.
Китайская делегация также смогла побывать в Крыму, где пообщалась с губернатором региона Сергеем Аксеновым.
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