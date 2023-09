https://uz.sputniknews.ru/20230920/kitayanka-spela-katyushu-v-mariupole-39148801.html

Это видео набрало 110 млн просмотров: китаянка спела "Катюшу" в Мариуполе

Это видео набрало 110 млн просмотров: китаянка спела "Катюшу" в Мариуполе

Китайская певица Ван Фан исполнила знаменитую русскую песню здании театра в Мариуполе, которое отстраивают заново.

2023-09-20T18:47+0500

2023-09-20T18:47+0500

2023-09-20T19:08+0500

россия

днр

китай

певица

видео

видеоролик

украина

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/14/39146537_0:43:636:401_1920x0_80_0_0_0b74d4881c60600440beba8d0f3cbf45.png

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Китайская оперная певица Ван Фан побывала в Мариуполе и спела "Катюшу" в отстраивающемся здании театра и покорила соцсети – ролик набрал более 110 млн просмотров, пишет Ukraina.ru.Певица побывала в Мариуполе в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В здании театра, которое отстраивают заново, она исполнила знаменитую песню "Катюша".Ролик быстро стал популярным, набрав десятки тысяч просмотров. О нем писали СМИ по всему миру: британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также другие издания в разных странах.Отреагировали на ролик и в министерстве иностранных дел Украины. Официальный представитель МИД Олег Николаенко раскритиковал приезд китайских граждан в ДНР.По словам Николаенко, всем членам этой делегации запретят въезд на Украину. Тем не менее, на Украине вирусный ролик просмотрели 500 тыс. раз. В России он набрал более 6 млн просмотров, а в Китае – более 100 млн.Ван Фан реакция украинского МИД не огорчила. На пресс-конференции она прокомментировала публикацию Николаенко?Китайская делегация также смогла побывать в Крыму, где пообщалась с губернатором региона Сергеем Аксеновым.

россия

днр

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия днр донецкая народная республика мариуполь китайская оперная певица ван фан катюша здание театра мид украины сми вирусный скандальный ролик