https://uz.sputniknews.ru/20230920/mid-rossiya-prizyv-bishkek-dushanbye-39131883.html
Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов
Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов
В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг киргизско-таджикского погранурегулирования.
2023-09-20T14:02+0500
2023-09-20T14:02+0500
2023-09-20T14:27+0500
в мире
москва
мид рф
бишкек
душанбе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/376/17/3761799_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bb92facf8830fbf641f85e4da9cfe765.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Москва призвала власти Кыргызстана и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии. Также российский МИД призвал Кыргызстан и Таджикистан решать противоречия в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами. Ранее глава департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади заявил РИА Новости, что Таджикистан обеспокоен появившимися 15 сентября в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам границы двух стран. Накануне вице-премьер — председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий. В противном случае Бишкек может предъявить свои претензии соседней стране на основании недавно обнаруженных исторических документов, сообщили СМИ Кыргызстана.
бишкек
душанбе
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/376/17/3761799_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1c89e1232697fafba5dfddd0e54a7663.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире москва мид рф бишкек душанбе
в мире москва мид рф бишкек душанбе
Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов
14:02 20.09.2023 (обновлено: 14:27 20.09.2023)
В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг кыргызско-таджикского погранурегулирования.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Москва призвала власти Кыргызстана и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса, говорится в сообщении
, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
"Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы", — указано в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии.
Также российский МИД призвал Кыргызстан и Таджикистан решать противоречия в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами.
Ранее глава департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади заявил РИА Новости,
что Таджикистан обеспокоен появившимися 15 сентября в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам границы двух стран. Накануне вице-премьер — председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий. В противном случае Бишкек может предъявить свои претензии соседней стране на основании недавно обнаруженных исторических документов, сообщили СМИ Кыргызстана.