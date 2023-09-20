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Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов

Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов

В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг киргизско-таджикского погранурегулирования.

2023-09-20T14:02+0500

2023-09-20T14:02+0500

2023-09-20T14:27+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Москва призвала власти Кыргызстана и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии. Также российский МИД призвал Кыргызстан и Таджикистан решать противоречия в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами. Ранее глава департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади заявил РИА Новости, что Таджикистан обеспокоен появившимися 15 сентября в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам границы двух стран. Накануне вице-премьер — председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий. В противном случае Бишкек может предъявить свои претензии соседней стране на основании недавно обнаруженных исторических документов, сообщили СМИ Кыргызстана.

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