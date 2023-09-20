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Мирзиёев в ООН призвал все страны объединиться в помощи Афганистану
Мирзиёев в ООН призвал все страны объединиться в помощи Афганистану
Президент Узбекистана во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН выдвинул целый ряд инициатив.
2023-09-20T01:47+0500
2023-09-20T01:58+0500
узбекистан
оон
генеральная ассамблея оон
шавкат мирзиёев
афганистан
выступление
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвал все страны помочь Афганистану.Затронув религиозную тематику, Шавкат Мирзиёев осудил недавние проявления религиозной ненависти и исламофобии в некоторых странах.Он также анонсировал проведение международной конференции "Ислам религия мира и добра" в Узбекистане в следующем году.Какие еще инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев:
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узбекистан шавкат мирзиёев речь сессия генеральной ассамблеи оон нью-йорк афганистан помощь экология климат исламофобия поддержка молодежи женщин самарканд мероприятия конференции что сказал мирзиёев в оон
узбекистан шавкат мирзиёев речь сессия генеральной ассамблеи оон нью-йорк афганистан помощь экология климат исламофобия поддержка молодежи женщин самарканд мероприятия конференции что сказал мирзиёев в оон

Мирзиёев в ООН призвал все страны объединиться в помощи Афганистану

01:47 20.09.2023 (обновлено: 01:58 20.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев на сессии Генеральной ассамблеи ООН
Шавкат Мирзиёев на сессии Генеральной ассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН выдвинул целый ряд инициатив.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвал все страны помочь Афганистану.

"Оставить Афганистан вновь один с его проблемами будет большой ошибкой… Мы призываем к разработке соответствующих механизмов для направления замороженных международных активов Афганистана на решение острых социальных проблем в этой стране. Нам нужен открытый, мирный и устойчивый Афганистан, который участвует в процессах регионального сотрудничества и открыт для взаимовыгодного партнёрства со своими соседями и другими странами", - сказал Шавкат Мирзиёев и призвал все страны-участницы ООН подключиться к решению афганской проблемы.

Затронув религиозную тематику, Шавкат Мирзиёев осудил недавние проявления религиозной ненависти и исламофобии в некоторых странах.
"Мы считаем, что недавние проявления религиозной нетерпимости и исламофобии, которые имели место в некоторых странах, неприемлемы. Для продвижения глобальных идей религиозной терпимости и сотрудничества мы предлагаем создать в Узбекистане Международный центр межрелигиозного диалога и сотрудничества под эгидой ЮНЕСКО", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Он также анонсировал проведение международной конференции "Ислам религия мира и добра" в Узбекистане в следующем году.

Какие еще инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев:

проведение в Узбекистане в 2024 году всемирной конференции "Социальная защита – путь к глобальному развитию" под эгидой ООН;
создание при ООН рабочей группы по поддержке развития молодежи в Центральной Азии, разработка программы "Молодежная повестка Центральной Азии – 2023";
проведение в Узбекистане Азиатского женского форума в 2024 году;
создание должности спецпредставителя генерального секретаря ООН по водным ресурсам;
использование Узбекистана как площадки для разработки водосберегающих технологий в Центральной Азии под эгидой ООН;
учреждение Центральноазиатского климатического диалога;
принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания";
проведение международного климатического форума в Самарканде в следующем году.
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