https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoev-oon-genassambleya-rech-39118520.html

Мирзиёев в ООН призвал все страны объединиться в помощи Афганистану

Мирзиёев в ООН призвал все страны объединиться в помощи Афганистану

Президент Узбекистана во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН выдвинул целый ряд инициатив.

2023-09-20T01:47+0500

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узбекистан

оон

генеральная ассамблея оон

шавкат мирзиёев

афганистан

выступление

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвал все страны помочь Афганистану.Затронув религиозную тематику, Шавкат Мирзиёев осудил недавние проявления религиозной ненависти и исламофобии в некоторых странах.Он также анонсировал проведение международной конференции "Ислам религия мира и добра" в Узбекистане в следующем году.Какие еще инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев:

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