https://uz.sputniknews.ru/20230920/novyy-bespilotnik-lantset-39152459.html

СВО: удар нового "Ланцета" – технологии будущего

СВО: удар нового "Ланцета" – технологии будущего

Россия становится признанным мировым лидером в области разработки, производства и боевого применения дронов-камикадзе с искусственным интеллектом, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2023-09-20T20:53+0500

2023-09-20T20:53+0500

2023-09-20T21:36+0500

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"Ланцеты" и другие ударные беспилотники очень убедительно и практически ежедневно доказывают свое превосходство в зоне СВО в противостоянии с современными системами разведки и ПВО стран НАТО.Минобороны РФ 19 сентября показало высокоточный, эффектный и эффективный удар "Ланцетом" по украинскому МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом – на удалении около 70 км от подконтрольного российским войскам левого берега Днепра.Действия дрона-камикадзе фиксировал разведывательный беспилотник. Западные кураторы киевского режима встревожены – теперь авиации ВСУ и НАТО угрожают не только российские истребители и дальнобойные системы ПВО.В США предположили, что удар стал боевым дебютом нового "Ланцета" большей дальности, который способен поразить и резервную авиабазу ВСУ в Вознесенске Николаевской области, и другие тыловые аэродромы.Оставшиеся в распоряжении Киева ударные самолеты до сего дня удавалось сохранить за счет редких полетов на сверхмалых высотах и натовской системы раннего обнаружения российских ракетных ударов. Летчики ВСУ по команде из натовского штаба успевали рассредоточить авиатехнику, перелететь на запасные аэродромы или участки шоссе.Командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер отметил, что украинские пилоты почти никогда не используют дважды один и тот же аэродром. Обещанные Киеву истребители F-16 в такой обстановке долго не проживут.Ранее главный конструктор "Ланцетов" Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов (упомянуто "Изделие-53") будет практически неуязвимо для средств противодействия, то есть невидимо для радаров противника. Интеллектуальное многозадачное оружие компании Zala Aero Group (входит в концерн "Калашников") способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее.Россия становится мировым лидером в разработке, массовом производстве и боевом применении "умных" дронов-камикадзе, и безусловно побеждает НАТО в беспилотной прокси-войне на украинском ТВД.Это плохая новость для Запада и марионеточного киевского режима, а хороших в перспективе и не ожидается. Дальность и боевое могущество российских ударных дронов будут расти. Украина для Запада становится опасной обузой или растущей угрозой.Русский крест на планах НАТОМодернизированный беспилотник "Ланцет-3" с двумя крестообразными крыльями, боевой частью повышенного могущества (массой до 5 кг) и временем полета до 60 минут в последние месяцы стал ночным кошмаром украинских войск."Ланцетами" поражены сотни единиц бронетехники ВСУ, включая германские танки Leopard, шведские БМП CV90/40, американские БМП Bradley, гаубицы М777 и САУ М109 Paladin, словацкие САУ Zuzana 2, польские САУ Krab, зенитные ракетные комплексы IRIS-T, Avenger, Stormer HVM, и Krab, РСЗО RM-70, комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, РЛС.Впрочем, убийственную для противника эффективность "Ланцета-3" мы наблюдаем уже третий год, включая испытания.Неслучайно глава Пентагона Ллойд Остин 19 сентября в ходе 15-го совещания "стран-доноров" на авиабазе Рамштайн в Германии призвал союзников и партнеров пожертвовать ВСУ в приоритетном порядке "все возможные средства противовоздушной обороны".Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН также призвал западные страны "срочно нарастить" поставки Украине систем ПВО.Напрасные старания. Даже современные натовские зенитные ракетные комплексы на украинском ТВД оказались неэффективными – не замечают беспилотники, пропускают удары российских ракет.Малозаметные для РЛС противника "Ланцеты" выполняют боевую задачу автономно, создают собственное навигационное поле. Их маршруты программируются заранее, хотя имеется возможность корректировки в полете.Встроенная камера "Ланцета" позволяет с хирургической точностью наносить удар кумулятивным, осколочно-фугасным или термобарическим зарядом.Практически всегда результат поражения фиксирует дрон-разведчик типа Zala-421 (он первым пересекает линию фронта, и при необходимости уточняет координаты обнаруженной цели).Перехватить, уничтожить или спрятаться от "Ланцета" невозможно. Дрон обладает защитой даже от новейшего лазерного оружия. Аэродинамическая схема "двойной икс" позволяет маневрировать и пикировать на скоростях до 110 км/час. "Ланцеты" безупречно уничтожают цели на удалении до 70 км, и это не предел."Изделие-53" или Z-53 – новый шаг эволюции российских ударных дронов с иной геометрией крыла. Аппарат успешно прошел серию боевых испытаний. Компания ZALA AERO производит целую линейку ударных и разведывательных беспилотников.Российская технологическая база позволяет могущественным и неуязвимым дронам ZALA совершать многочасовые полеты на расстояние до 500 км от точки запуска. Первый 12-часовой полет по маршруту протяженностью 1130 км гибридный БВС ZALA 421-16ESG совершил еще два года назад. Аппарат с полезной нагрузкой 3,5 кг задействовал трехуровневую независимую систему навигации и обрабатывал данные искусственным интеллектом.Программное обеспечение (ИИ) страхует оператора от ошибок в ситуации "ручного управления". Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта обеспечивают точную навигацию, интеллектуальное управление без участия оператора.Отработана методика применения дрона с новой высокоскоростной системой связи, управления и ретрансляции, реализованной на загоризонтных пунктах управления. Радиус передачи видеоканала в видимом и тепловизионном диапазоне – более 100 км. Информация шифруется, а конструкция позволяет решать боевые задачи в сложных погодных условиях.На достигнутом высокотехнологичная Россия не останавливается и не закрывается от полезного зарубежного опыта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня ознакомился с БПЛА иранского производства на выставке в Тегеране. Ранее, в июле Шойгу посетил выставку современных вооружений в Пхеньяне (КНДР).Могущество российское не только Сибирью прирастать будет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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