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https://uz.sputniknews.ru/20230920/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-21-sentyabr-2023-39139329.html
Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября
Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 21 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-20T16:20+0500
2023-09-20T16:21+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 178,10 сумов (+10,06), евро — 13 028,13 сумов (+21,71), рубля — 126,06 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 669,06 сумов (+0,22), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валюты курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане доллары рубль китайский юань экономика
узбекистан курс валюты курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане доллары рубль китайский юань экономика

Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября

16:20 20.09.2023 (обновлено: 16:21 20.09.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovДенежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстрационное фото
Денежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстрационное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 21 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 178,10 сумов (+10,06), евро — 13 028,13 сумов (+21,71), рубля — 126,06 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 669,06 сумов (+0,22), сообщает ЦБ страны.
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