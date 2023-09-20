https://uz.sputniknews.ru/20230920/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-21-sentyabr-2023-39139329.html
Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября
Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 21 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-20T16:20+0500
2023-09-20T16:20+0500
2023-09-20T16:21+0500
узбекистан
курс валюты
курс валют
курс доллара и евро к суму в узбекистане
доллары
рубль
китайский юань
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36588257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bdd34f2a8ede0515786bff40e68e8de.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 178,10 сумов (+10,06), евро — 13 028,13 сумов (+21,71), рубля — 126,06 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 669,06 сумов (+0,22), сообщает ЦБ страны.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36588257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89058bb2bb9aa821a12c93efeab1cd93.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан курс валюты курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане доллары рубль китайский юань экономика
узбекистан курс валюты курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане доллары рубль китайский юань экономика
Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября
16:20 20.09.2023 (обновлено: 16:21 20.09.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 21 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik.
Курс доллара составил 12 178,10 сумов (+10,06), евро — 13 028,13 сумов (+21,71), рубля — 126,06 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 669,06 сумов (+0,22), сообщает
ЦБ страны.