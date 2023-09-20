https://uz.sputniknews.ru/20230920/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-21-sentyabr-2023-39139329.html

Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября

Доллар снова подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 21 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 21 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-20T16:20+0500

2023-09-20T16:20+0500

2023-09-20T16:21+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 178,10 сумов (+10,06), евро — 13 028,13 сумов (+21,71), рубля — 126,06 сумов (-0,41), а китайского юаня — 1 669,06 сумов (+0,22), сообщает ЦБ страны.

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