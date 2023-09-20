https://uz.sputniknews.ru/20230920/orvi-zashchita-vrach-39152100.html

Как защитить ребенка от ОРВИ — 5 действенных советов врача

Как защитить ребенка от ОРВИ — 5 действенных советов врача

Пришла пора простуд. Как защитить от вирусов ребенка, посещающего школу или детский сад, рассказала врач.

2023-09-20T22:08+0500

2023-09-20T22:08+0500

2023-09-20T22:08+0500

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здоровье

врач

осень

простуда

дети

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Пришла осень, а с ней и пора бесконечных простуд у детей. В детских коллективах - садах и школах - объявляют карантины, малыши бесконечно "обмениваются" вирусами друг с другом.Пять факторов, влияющих на сопротивляемость детского организма сезонным простудам, назвала глава педиатрического отделения НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская в беседе с журналистом aif.ru.по ее словам, дети в основном подхватывают инфекции в детских коллективах — садах, школах, кружках. Это неизбежно, но с помощью профилактических мер можно снизить риск заболеть.Первый и главный фактор — питание. Рацион ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным, обязательно содержать свежие овощи и фрукты, а также мясо, крупы и молочную продукцию.Важно, чтобы ребенок гулял ежедневно, находился на свежем воздухе не менее двух часов в день.В это время лучше заняться спортом или подвижными играми, они тоже укрепят иммунитет.Еще один ключевой фактор - режим сна. Ребенок не должен засиживаться допоздна, смотря телевизор или играя в телефоне, это серьезно скажется на здоровье.Что же касается медицинской помощи организму, то стоит сделать профилактическую прививку, считает врач. Прививаться стоит в начале осени, до начала сезона простуд.

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